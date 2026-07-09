La desopilante teoría de cómo el tema de Bonnie Tyler se convirtió en un himno de los hinchas enojados

Tras la muerte de Bonnie Tyler, se viralizó un video del comediante Mike Chouhy con una teoría sobre cómo un tema de la cantante se entona ahora en las canchas.

La desopilante teoría de cómo el tema de Bonnie Tyler se convirtió en un himno en las canchas

La muerte de la cantante Bonnie Tyler volvió a poner en circulación uno de los videos más populares del humorista y standapero Mike Chouhy, quien explica con ironía su teoría de cómo el clásico "It's a Heartache" terminó convirtiéndose en la melodía de un clásico del fútbol argentino para cuestionar el rendimiento de un equipo.

El video con más de 3.5 millones de reproducciones y que supera los 350 mil "Me gusta" en TikTok, cuenta cómo el tema musical de la artista australiana llegó a las tribunas y comenzó a entonarse con la conocida letra que reza: "Jugadores, la con... de su madre, a ver si ponen huevo...".

A partir de esa situación, Chouhy teoriza con un posible origen de cómo fue escrita la letra del cántico futbolero que se ajusta como un guante al éxito que Bonnie Tyler lanzó en la década del '80.

La desopilante teoría de cómo el tema de Bonnie Tyler se convirtió en un himno en las canchas El clásico de Bonnie Tyler que es himno en las tribunas Con su característico humor, el comediante imagina cómo pudo haberse gestado la adaptación. "¿En qué contexto se le ocurrió a un barrabrava hacer esta canción?", se pregunta antes de recrear una desopilante escena en la que un hincha, tras una derrota y una pelea entre barras, escucha casualmente "It's a Heartache" por la radio y descubre que la melodía encaja perfectamente con la letra que expresa la frustración ante el penoso desempeño de los jugadores de su club favorito de fútbol.

El relato continúa con una ficticia "convención de barras", donde todos proponen canciones de rock pesado para insultar al plantel hasta que alguien, inesperadamente, sugiere utilizar un tema de Bonnie Tyler. "Nadie sabe cómo llegó esa propuesta", remata entre risas.