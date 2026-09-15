La construcción en Mendoza ya cuesta $1,57 millones por metro cuadrado

Daniel Dimaría, presidente del Centro de Ingenieros, explicó en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio que “el costo de la construcción aumentó en el último mes 1,14% y lleva un acumulado del 33% en el último año, es decir, entre septiembre del año pasado y septiembre de este año”.

El comportamiento de los distintos componentes muestra diferencias. Mientras la mano de obra acumuló un incremento interanual del 40%, los materiales registraron una suba del 27%. En septiembre, además, los jornales no tuvieron variaciones.

“La mano de obra este mes ha sido cero porque se mantienen los mismos valores de los jornales del personal de la construcción entre agosto y septiembre”, señaló Dimaría, aunque aclaró que esa situación podría modificarse en los próximos meses debido a las negociaciones paritarias.

El aumento de los costos se refleja directamente en el valor necesario para levantar una vivienda. De acuerdo con el relevamiento del Centro de Ingenieros, construir una casa económica terminada de dos dormitorios, cocina, comedor y baño cuesta actualmente $1.570.000 por metro cuadrado.

“Por ejemplo, de acuerdo al relevamiento nuestro hoy, construir una casa económica de dos dormitorios, cocina, comedor y baño, terminada, cuesta 1.570.000 pesos el metro cuadrado, lo que significa que una casa elemental de 60 metros cuadrados cuesta más de 90 millones de pesos”, detalló.

Para Dimaría, el nivel alcanzado por los costos dificulta el acceso a la vivienda para los trabajadores. “60.000 dólares, un poquito más de 60.000 dólares, cosa que es inaccesible para cualquiera, una vivienda económica elemental, la vivienda básica que cualquier familia puede necesitar. Está muy lejos del alcance de cualquier ciudadano asalariado.”

En cuanto a los materiales, el comportamiento es heterogéneo. Algunos insumos vinculados a componentes importados registraron aumentos superiores, como cables y caños plásticos, mientras que otros permanecieron prácticamente estables. “Hay muchos materiales que están, por ejemplo, materiales clásicos como el tripio, la arena, el ladrillo común que se mantienen con valores constantes desde hace muchos meses”, indicó.

Los ladrillos acumularon una suba del 17% interanual, mientras que el cemento aumentó 2,45% durante septiembre y 33% en el último año. El hormigón elaborado, en cambio, registró un incremento del 5,8% mensual y del 41% interanual.

El sector sigue sin mostrar señales de recuperación

Dimaría sostuvo que la desaceleración de los costos está relacionada con la situación que atraviesa la actividad. “Venimos con una caída sistemática, digamos, se nota que tiende a bajar la inflación mes a mes”, afirmó, y atribuyó el comportamiento “fundamentalmente de la gran recesión que hay en el sector”.

Frente a este escenario, desde el Centro de Ingenieros consideran necesario ampliar el acceso al financiamiento. “Nosotros creemos imprescindible que se ponga en vigencia algún tipo de crédito para poder construir, no solamente para comprar, sino para poder construir por lo que acababa de decir, la brecha entre salario y costo de la construcción es muy grande y no hay capacidad de ahorro”, sostuvo.

Según Dimaría, la construcción también podría funcionar como motor de otros sectores de la economía. “La construcción derrama en muchos otros sectores, en muchas industrias alrededor y bueno, se va a poner a mover toda la maquinaria de la economía alrededor de la construcción y eso va a ser muy importante para todos.”

En Mendoza, además, el nivel de actividad permanece por debajo de las necesidades asociadas al crecimiento poblacional. “En el 2025 se construyeron alrededor de un millón de metros cuadrados que era lo mismo que se construyeron en el 2005. O sea, estamos absolutamente alejados con el crecimiento de la población y demás, estamos muy por debajo de lo que debería ser.”