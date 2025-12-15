La confianza en la Justicia argentina alcanza su nivel más alto en 14 años

La sociedad argentina recupera gradualmente la confianza en su sistema de Justicia . Durante el segundo semestre de 2025, el Índice de Confianza en la Justicia elaborado por FORES y la Universidad Torcuato Di Tella alcanzó 52,4 puntos, el registro más elevado desde que se reanudó la medición hace dos años.

El dato cobra mayor relevancia al superar el promedio histórico de 48,7 puntos correspondiente al período 2004-2011, cuando se realizaba la primera etapa del índice. Esta mejora de 3,7 puntos respecto de aquel período marca un quiebre con la tendencia negativa que llevó a interrumpir la serie en 2011.

La recuperación se mantiene sostenida desde 2023, año en que se retomó la medición tras 12 años de discontinuidad. En el segundo semestre de ese año, la confianza alcanzaba 47,5 puntos. En términos acumulados, el indicador creció 4,9 puntos en dos años, lo que representa un incremento del 10,3%.

Los investigadores Marcelo O. de Jesús, de FORES, y Mariano G. Valentini, de la UTDT, destacan que este comportamiento evidencia una recomposición gradual del vínculo entre la sociedad y la administración de Justicia.

El Índice de Confianza en la Justicia se integra con dos subíndices que muestran avances simultáneos:

Subíndice conductual: Mide la predisposición ciudadana a recurrir a la Justicia. Alcanzó 74,1 puntos en el segundo semestre de 2025, frente a los 70,1 puntos registrados en igual período de 2023. Esto representa un incremento de 4 puntos y supera el promedio histórico de 68,5 puntos del período 2004-2011.

Mide la predisposición ciudadana a recurrir a la Justicia. Alcanzó 74,1 puntos en el segundo semestre de 2025, frente a los 70,1 puntos registrados en igual período de 2023. Esto representa un incremento de 4 puntos y supera el promedio histórico de 68,5 puntos del período 2004-2011. Subíndice perceptual: Vinculado con la evaluación del funcionamiento del sistema judicial. Llegó a 30,8 puntos, aumentando 1,5 puntos respecto de los 29,3 puntos de 2023. También supera el promedio histórico de 29,3 puntos de la primera etapa del índice.

¿Existe una brecha entre el uso de la Justicia y su percepción?

Sí. El informe identifica una característica estructural del sistema judicial argentino: mientras la predisposición ciudadana a recurrir a la Justicia se mantiene elevada, la valoración sobre aspectos como imparcialidad, eficiencia, honestidad y rol de contralor continúa en niveles bajos.

No obstante, el relevamiento indica que quienes efectivamente utilizan el sistema manifiestan disposición a volver a hacerlo. Esto sugiere que la experiencia concreta mejora la evaluación inicial, y que el contacto directo con el servicio judicial tiende a reducir la distancia entre expectativas y percepción.

¿Qué cambios demanda la ciudadanía para fortalecer la confianza en la Justicia?

El estudio identifica cuatro prioridades principales según los encuestados:

Menor interferencia de los poderes político y económico: mencionada por el 40% de los consultados

mencionada por el 40% de los consultados Reducción de las demoras en los juicios: señalada por el 39%

señalada por el 39% Mejor formación y capacitación de los jueces: destacada por el 38%

destacada por el 38% Mayor transparencia en los procesos judiciales: indicada por el 31%

¿Qué organismos del sistema judicial generan mayor confianza?

En el actual semestre, los organismos que concentran mayor nivel de confianza ciudadana son la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las Facultades de Derecho y los abogados. Estos datos permiten identificar áreas de fortaleza y debilidad dentro del sistema judicial.

¿Cómo se mide el Índice de Confianza en la Justicia?

El ICJ se mide de manera semestral y evalúa la evolución de la opinión pública sobre la administración de Justicia en Argentina. El indicador fue creado originalmente en 2004 por investigadores de la UTDT, FORES, Fundación Libertad y Poliarquía, consolidándose como una herramienta de referencia para analizar la relación entre la ciudadanía y el sistema judicial.