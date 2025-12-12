Anabel Fernández Sagasti integrará un organismo clave para la selección y remoción de jueces

La senadora nacional kirchnerista juró como integrante del Consejo de la Magistratura, cargo por el que estará un año.

Horacio Rosatti toma juramento a Anabel Fernández Sagasti como integrante del Consejo de la Magistratura.

La senadora nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti juró este viernes como nueva integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Senado, en un acto que estuvo encabezado por el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, en el Palacio de Tribunales.

El juramento se realizó en el Salón Bermejo y se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en la Acordada 37/2025.

De esta forma, la legisladora kirchnerista Fernández Sagasti asumió formalmente su rol como representante del Senado en el órgano encargado de la selección y remoción de jueces, en reemplazo de María Inés Pilatti Vergara, quien finalizó su mandato en la Cámara de Diputados.

Del acto participaron los consejeros Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Álvaro González, Alberto Marqués, Vanesa Siley y Mariano Recalde, además de autoridades del Poder Judicial.

Nuevo ingreso en el Consejo de la Magistratura Fernández Sagasti completará de esta manera el periodo 2022-2026 como representante de la mayoría de la Cámara Alta, junto a los senadores Recalde, Eduardo Vischi y Luis Juez, que ya integran el cuerpo.