La Ciudad inauguró la primera escultura en homenaje a Favaloro

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya cuenta con su primera escultura dedicada a René Favaloro . El busto del reconocido médico argentino fue inaugurado en la Plaza Paseo de la Vida, ubicada en el barrio de Caballito, en el sector delimitado por Bacacay, Rojas, Nicolás Repetto y las vías del ex Ferrocarril Sarmiento.

La obra fue creada por el equipo del MOA (Monumentos y Obras de Arte), el taller especializado que preserva el patrimonio escultórico de la Ciudad. El proyecto surgió a partir de una propuesta de los propios escultores y tomó forma definitiva luego de un pedido formal de la Comuna 6. El objetivo era sumar una pieza que honrara a Favaloro en un barrio que ya contaba con un espacio verde bautizado en su nombre en 2010.

“Favaloro es un símbolo de valores que trascienden la medicina: ética, trabajo, esfuerzo y compromiso con el otro. Para la Ciudad es un honor que su figura forme parte del espacio público como parte de nuestra memoria colectiva. Y es un orgullo además que la obra haya sido realizada íntegramente por el MOA y su equipo de profesionales”, expresó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

La escultura estuvo a cargo de Silvia Vera, integrante del MOA, quien dedicó cuatro meses a investigar fotografías, entrevistas y registros visuales de la vida del médico para lograr una representación precisa y respetuosa. El busto fue elaborado en cemento, un material resistente que se utiliza en piezas destinadas al espacio público.

“Cuando me pidieron que hiciera el busto de Favaloro sentí una gran responsabilidad. Empaticé mucho con su historia y entendí el ser maravilloso que fue. Me sentí agradecida porque hayan confiado en mí para realizar este primer homenaje. Siento que pude plasmar lo que había pasado por mi corazón mientras conocía y veía a ese gran hombre”, señaló la escultora.

Un homenaje que completa una historia

La plaza donde se instaló la obra había sido nombrada “Paseo de la Vida: Dr. René Favaloro” en 2010. En aquel momento no era posible designarla formalmente con su nombre completo debido a que no se habían cumplido diez años de su fallecimiento. La escultura viene a cerrar ese homenaje pendiente y a sumar una presencia concreta del médico en el espacio urbano.

Escultura de Favaloro

El legado que motivó la obra

René Favaloro nació en La Plata en 1923 y ejerció como médico rural durante 12 años en Jacinto Arauz, donde impulsó mejoras sustanciales en la salud local. Más tarde viajó a Estados Unidos para especializarse en cirugía cardiovascular y, en 1967, desarrolló el bypass coronario, uno de los avances más importantes de la medicina moderna.

Regresó al país en 1971 y fundó la Fundación Favaloro, con eje en la asistencia, la investigación y la educación. Su nombre quedó para siempre asociado a la ética profesional, el compromiso social y la excelencia médica, valores que la Ciudad eligió destacar con este primer busto en su honor.