La Autoridad Regulatoria Nuclear abre consulta ciudadana sobre nueva norma de protección física.

La ARN inicia un proceso participativo para revisar la Norma AR 10.13.1 sobre protección física de materiales e instalaciones nucleares.

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) declaró la apertura del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas respecto al Proyecto de Revisión 2 de la Norma AR 10.13.1, titulada “Protección Física de Materiales e Instalaciones Nucleares”. La medida fue formalizada mediante la Resolución 481/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La norma actualizada busca armonizar la regulación argentina con las recomendaciones internacionales del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), así como incorporar la experiencia operativa y regulatoria acumulada desde su entrada en vigencia en 2002. El objetivo es reforzar la seguridad física nuclear, prevenir usos no autorizados y dar respuesta a nuevos desafíos en la materia.

Según lo dispuesto, la consulta ciudadana se realizará a través de un expediente digital publicado en el sitio web oficial de la ARN. Allí se podrá acceder al texto completo del Proyecto de Revisión 2 de la norma y completar el formulario previsto en el Anexo VI del Decreto 1172/03 para la presentación de opiniones y propuestas.

La participación estará abierta durante treinta días hábiles desde la publicación de la resolución en el Boletín Oficial. Podrán presentar observaciones tanto personas físicas como jurídicas, públicas o privadas, que invoquen un derecho o interés relacionado con la protección física de materiales e instalaciones nucleares.

De esta manera, la ARN promueve la participación ciudadana en la actualización de su marco regulatorio, garantizando la transparencia del proceso y la adecuación de la normativa argentina a los compromisos internacionales en materia de seguridad nuclear y no proliferación.