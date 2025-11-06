La antipática medida que tomará Aerolíneas Argentinas a la hora de hacer el check in
Aerolíneas Argentinas prepara una medida que impactará en los usuarios a la hora de sacar los pasajes para viajar.
A partir del 12 de noviembre de 2025, Aerolíneas Argentinas implementará un nuevo esquema comercial que incluirá el cobro por la elección anticipada de asientos en sus vuelos. La medida se enmarca dentro de una estrategia de modernización y de adecuación a las prácticas internacionales del sector aéreo.
Hasta el momento, los viajeros podían seleccionar su asiento de manera gratuita durante la compra del pasaje o en el check in. Sin embargo, con el nuevo sistema, quienes deseen elegir una ubicación específica —ya sea ventanilla, pasillo o zona preferencial del avión— deberán abonar un cargo adicional.
El precio del servicio variará según la ruta (doméstica, regional o internacional) y el tipo de asiento (por ejemplo, los ubicados en filas con mayor espacio o cercanas a las salidas de emergencia). Aquellos pasajeros que no opten por pagar serán ubicados automáticamente por el sistema al realizar el check-in.
Quiénes estarán exentos del pago en Aerolíneas Argentinas
No todos los viajeros deberán abonar este nuevo servicio. La selección de asiento continuará siendo gratuita para:
Los pasajeros que adquieran boletos con tarifas completas en clase turista.
Quienes viajen en clase ejecutiva (business).
Personas embarazadas, pasajeros con movilidad reducida y menores no acompañados.
Durante la primera etapa, el nuevo servicio estará disponible únicamente a través del sitio web oficial de Aerolíneas Argentinas. Las agencias de viaje incorporarán esta opción como adicional recién a partir de diciembre.
El cobro por servicios adicionales, conocidos en la industria como “ancillaries”, es una práctica cada vez más extendida en las aerolíneas del mundo. Estas medidas buscan ofrecer tarifas base más competitivas y permitir que cada pasajero pague solo por los servicios que desea utilizar.
Aerolíneas Argentinas, que hasta ahora mantenía la selección gratuita en la mayoría de sus tarifas, se suma así a un modelo comercial que prioriza la rentabilidad operativa en un contexto económico desafiante para la aviación.
Lo que deben tener en cuenta los usuarios
Si no se paga la selección, el sistema asignará el asiento al azar al momento del check-in.
Es importante revisar la tarifa adquirida para saber si el beneficio está incluido.
Este nuevo costo debe considerarse como parte del gasto total del viaje, junto con otros servicios complementarios.