CyberMonday: cómo comprar pasajes en Aerolíneas Argentinas con descuento y en cuotas

El CyberMonday ofrece descuento en pasajes con Aerolíneas Argentinas por primera vez desde que se realiza el evento virtual.

En el marco del CyberMonday, Aerolíneas Argentinas anunció una serie de promociones especiales para fomentar los viajes dentro del país. Entre el 3 y el 5 de noviembre, la compañía ofrecerá un 10% de descuento en pasajes de cabotaje y la posibilidad de abonar en hasta 12 cuotas sin interés, según la tarjeta y el banco adherido.

El beneficio se aplica a todos los vuelos nacionales operados por la aerolínea durante el período de la campaña. Los usuarios podrán optar por distintos planes de financiación —3, 6, 9 o 12 cuotas— sin recargos adicionales, dependiendo de la entidad financiera con la que operen.

El objetivo de la empresa es incentivar el turismo interno y facilitar el acceso a los viajes mediante opciones de pago más flexibles. Esta promoción se suma a otras iniciativas que la aerolínea viene impulsando para reactivar la demanda y mantener la competitividad del sector.

La promoción es válida exclusivamente para compras realizadas entre el 3 y el 5 de noviembre.

Solo aplica a vuelos de cabotaje operados por Aerolíneas Argentinas.

Las cuotas sin interés estarán disponibles para clientes de bancos y tarjetas adheridas.

Los pasajes podrán utilizarse en fechas posteriores, de acuerdo con la disponibilidad. El anuncio se produce en un momento en que el turismo local continúa recuperando terreno tras varios años de altibajos. Con esta propuesta, la compañía busca consolidar su liderazgo en el mercado doméstico y ofrecer alternativas atractivas para quienes planean sus vacaciones o escapadas de fin de año.