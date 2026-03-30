La alfabetización en inteligencia artificial: la nueva infraestructura del talento
La alfabetización en inteligencia artificial gana lugar en las compañías como una habilidad clave para escalar procesos y mejorar decisiones.
En los últimos años, la inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una capa operativa dentro de las empresas. Está presente en procesos, productos y en la toma de decisiones. Sin embargo, hay una tensión cada vez más evidente: mientras la tecnología avanza de forma exponencial, las capacidades internas de los equipos lo hacen de manera mucho más gradual.
Ese desfasaje no es menor
De hecho, es uno de los principales factores que explican por qué muchas iniciativas de IA no logran escalar dentro de las organizaciones. La conversación suele centrarse en qué herramienta implementar o qué modelo adoptar. Pero el verdadero cuello de botella no está ahí. Está en las personas: en su capacidad para entender, interpretar y trabajar con inteligencia artificial de manera efectiva, y en cómo las organizaciones logran ordenar, estructurar y hacer accesible esa información dentro de sus equipos.
Ahí es donde aparece un concepto clave: la alfabetización en IA. No se trata de convertir a todos en perfiles técnicos ni de formar especialistas en machine learning. Se trata de algo más profundo y transversal: que cualquier profesional, independientemente de su rol, pueda comprender qué hace la IA, cuáles son sus límites, cómo integrarla en su flujo de trabajo y cómo utilizarla para tomar mejores decisiones. Hoy, muchas compañías ya atravesaron una primera etapa de exploración: compraron licencias, probaron herramientas e impulsaron pilotos. Sin embargo, en muchos casos los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas. No porque la tecnología no funcione, sino porque los equipos no estaban preparados para aprovecharla.
La brecha ya no es tecnológica, es de habilidades
En este contexto, empieza a consolidarse una nueva prioridad en las agendas de liderazgo: entrenar a los equipos para trabajar con IA, y hacerlo de manera estructurada. Esto implica dejar atrás los enfoques genéricos y avanzar hacia modelos de entrenamiento más sofisticados, que combinan evaluación de habilidades, programas prácticos y seguimiento continuo. No es lo mismo enseñar IA a un equipo de producto que a uno de marketing, operaciones o recursos humanos. Cada área tiene sus propios casos de uso, desafíos y lenguaje. Los programas más efectivos son aquellos que logran traducir la inteligencia artificial en algo accionable para cada rol: trabajan sobre problemas reales del negocio, permiten experimentar, equivocarse y aprender en contexto, y generan adopción sostenida en el tiempo. Pero el impacto de la alfabetización en IA va más allá de lo operativo. Hay un cambio cultural en juego.
Durante años, la relación entre tecnología y talento estuvo atravesada por una narrativa de reemplazo. La inteligencia artificial, en cambio, propone una lógica diferente: la de amplificación. No viene a sustituir a las personas, sino a potenciar sus capacidades. Esto redefine la forma en que se organizan los equipos, cómo se distribuyen las tareas y cómo se toman decisiones. Los profesionales que entienden cómo trabajar con IA no solo son más eficientes: son, sobre todo, más estratégicos. En este escenario, la alfabetización en IA empieza a ocupar un lugar similar al que tuvieron otras competencias en el pasado. Saber usar una computadora, navegar internet o interpretar datos fueron, en su momento, habilidades diferenciales. Hoy son básicas. Con la inteligencia artificial está ocurriendo lo mismo, pero a una velocidad mucho mayor.
Las empresas que logren anticiparse a este cambio van a construir una ventaja difícil de replicar. No por tener mejor tecnología, sino por contar con equipos capaces de usarla mejor. En América Latina, este desafío convive con una oportunidad. La región tiene talento con alta capacidad de adaptación y aprendizaje. Sin embargo, sin procesos de entrenamiento estructurados, ese potencial queda disperso. Frente a mercados que ya están sistematizando la alfabetización en IA, la diferencia no la va a marcar el acceso a las herramientas, sino la capacidad de integrarlas en el día a día. Por eso, cada vez más organizaciones están incorporando programas específicos de evaluación y entrenamiento en inteligencia artificial, diseñados para medir habilidades reales y acompañar su desarrollo de forma continua. No como iniciativas aisladas, sino como parte de una estrategia de transformación más amplia.
La región tiene talento
La alfabetización en IA deja de ser un proyecto de innovación para convertirse en infraestructura: una base sobre la cual se construyen equipos, procesos y modelos de negocio. La pregunta ya no es si una empresa va a usar inteligencia artificial —eso es un hecho—, sino si está preparada para que su equipo pueda hacerlo.
Porque en esta nueva etapa, la ventaja no está en adoptar la tecnología primero. Está en aprender a usarla mejor que el resto. Y eso, inevitablemente, se entrena.
* Jean Pierre Saint-Hubert, co founder y CMO de Alkemy.