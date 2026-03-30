La alfabetización en inteligencia artificial: la nueva infraestructura del talento

En los últimos años, la inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una capa operativa dentro de las empresas. Está presente en procesos, productos y en la toma de decisiones. Sin embargo, hay una tensión cada vez más evidente: mientras la tecnología avanza de forma exponencial, las capacidades internas de los equipos lo hacen de manera mucho más gradual.

Ese desfasaje no es menor De hecho, es uno de los principales factores que explican por qué muchas iniciativas de IA no logran escalar dentro de las organizaciones. La conversación suele centrarse en qué herramienta implementar o qué modelo adoptar. Pero el verdadero cuello de botella no está ahí. Está en las personas: en su capacidad para entender, interpretar y trabajar con inteligencia artificial de manera efectiva, y en cómo las organizaciones logran ordenar, estructurar y hacer accesible esa información dentro de sus equipos.

Ahí es donde aparece un concepto clave: la alfabetización en IA. No se trata de convertir a todos en perfiles técnicos ni de formar especialistas en machine learning. Se trata de algo más profundo y transversal: que cualquier profesional, independientemente de su rol, pueda comprender qué hace la IA, cuáles son sus límites, cómo integrarla en su flujo de trabajo y cómo utilizarla para tomar mejores decisiones. Hoy, muchas compañías ya atravesaron una primera etapa de exploración: compraron licencias, probaron herramientas e impulsaron pilotos. Sin embargo, en muchos casos los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas. No porque la tecnología no funcione, sino porque los equipos no estaban preparados para aprovecharla.

IA33 La brecha ya no es tecnológica, es de habilidades En este contexto, empieza a consolidarse una nueva prioridad en las agendas de liderazgo: entrenar a los equipos para trabajar con IA, y hacerlo de manera estructurada. Esto implica dejar atrás los enfoques genéricos y avanzar hacia modelos de entrenamiento más sofisticados, que combinan evaluación de habilidades, programas prácticos y seguimiento continuo. No es lo mismo enseñar IA a un equipo de producto que a uno de marketing, operaciones o recursos humanos. Cada área tiene sus propios casos de uso, desafíos y lenguaje. Los programas más efectivos son aquellos que logran traducir la inteligencia artificial en algo accionable para cada rol: trabajan sobre problemas reales del negocio, permiten experimentar, equivocarse y aprender en contexto, y generan adopción sostenida en el tiempo. Pero el impacto de la alfabetización en IA va más allá de lo operativo. Hay un cambio cultural en juego.

Durante años, la relación entre tecnología y talento estuvo atravesada por una narrativa de reemplazo. La inteligencia artificial, en cambio, propone una lógica diferente: la de amplificación. No viene a sustituir a las personas, sino a potenciar sus capacidades. Esto redefine la forma en que se organizan los equipos, cómo se distribuyen las tareas y cómo se toman decisiones. Los profesionales que entienden cómo trabajar con IA no solo son más eficientes: son, sobre todo, más estratégicos. En este escenario, la alfabetización en IA empieza a ocupar un lugar similar al que tuvieron otras competencias en el pasado. Saber usar una computadora, navegar internet o interpretar datos fueron, en su momento, habilidades diferenciales. Hoy son básicas. Con la inteligencia artificial está ocurriendo lo mismo, pero a una velocidad mucho mayor.