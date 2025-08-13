Jueves con leve aumento de la térmica y cielo algo nublado en Mendoza
El pronóstico indica poco cambio en las condiciones y vientos que rotarán del sur al noreste.
Luego de un miércoles con descenso de temperatura por el ingreso de un frente frío, este jueves 14 de agosto Mendoza tendrá una jornada más estable. El pronóstico señala cielo algo nublado, mínima de 4° y máxima de 16°, con vientos leves del sector sur que irán rotando al noreste hacia la tarde.
No se prevén precipitaciones en el territorio provincial y el tiempo en cordillera se mantendrá sin cambios significativos, con condiciones estables para la circulación.
Pronóstico extendido para Mendoza
Para el viernes, el tiempo estará mayormente nublado y se registrará un nuevo descenso térmico. La mínima será de 2° y la máxima de 14°. Se esperan precipitaciones en sectores del Valle de Uco y el sur provincial, además de nevadas en la alta montaña.
El sábado se presentará con cielo algo nublado, mínima de 5° y máxima de 18°. Será una jornada sin lluvias, con temperaturas más agradables y condiciones estables en la mayor parte de la provincia.