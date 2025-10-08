Jóvenes mendocinos ganaron un premio internacional con su proyecto satelital

Un grupo de estudiantes mendocinos fueron reconocidos por el proyecto de un sistema satelital con inteligencia artificial para anticipar plagas y sequías.

El equipo de Cóndor View, conformado por: Valentino Araya, Agustín Muñoz, Emanuel Gallo, Dana Guzmán, Adriano Izquierdo, Victoria Caro, Julieta Chaki, Lautaro Sanz, Eliezer Rivero, Angelo Comforti y Valentino Rubio representa una nueva generación de innovadores mendocinos que piensan en grande y actúan con propósito.

El grupo de estudiantes mendocinos que creó Condor View, un sistema satelital con inteligencia artificial para detectar sequías y plagas, recibió el Premio Binacional Italo-Argentino a la Innovación Tecnológica 2025. El reconocimiento, otorgado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología junto a la Embajada de Italia, distingue a proyectos que transforman ideas académicas en soluciones concretas para la sociedad.

El acto de premiación se realizará el martes 21 de octubre en la Embajada de Italia, donde los integrantes de Condor View recibirán oficialmente el galardón y una experiencia única que incluirá un viaje a Italia para vincularse con centros especializados en tecnología espacial y análisis geoespacial.

Desde el aula al espacio Condor View UTN San Rafael Condor View procesa imágenes satelitales y las convierte en diagnósticos claros para productores agrícolas. UTN San Rafael El proyecto nació en las aulas de la UTN San Rafael, dentro del Grupo de Extensión I+D+i Tecnologías Espaciales del HUB de Innovación de la Facultad. Bajo la guía del profesor Roque Bielli, el equipo, formado por estudiantes de Ingeniería en Sistemas e Informática, desarrolló una herramienta capaz de analizar imágenes satelitales mediante IA para anticipar fenómenos agrícolas como sequías, plagas o estrés hídrico.

Con una mirada práctica, los jóvenes lograron combinar ciencia, tecnología y producción, mostrando que la innovación también puede surgir desde el interior mendocino. “Buscamos que los productores puedan tomar decisiones basadas en datos reales, no en suposiciones”, habían expresado meses atrás los integrantes del grupo, cuando el proyecto recién comenzaba a ganar notoriedad.

Un reconocimiento que impulsa imgi_9_Premio-Binacional-italo-argentino-a-la-Innovacion-Tecnologica-2025 El grupo Condor View viajará a Italia tras ganar el Premio Binacional Italo-Argentino a la Innovación Tecnológica 2025. El Premio Binacional a la Innovación Tecnológica es una plataforma que promueve la colaboración entre Argentina e Italia, ofreciendo oportunidades de formación, vinculación y financiamiento para los proyectos más prometedores. Para Condor View, este reconocimiento significa un impulso concreto que les permitirá acceder a asesoramiento técnico, contactos internacionales y nuevas herramientas para seguir perfeccionando su tecnología.