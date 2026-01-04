Jorge Román: cine, actuación y los vaivenes de una carrera sin más red que el oficio

Actor, docente y autor, Jorge Román construyó una trayectoria sólida y diversa dentro del audiovisual argentino, combinando cine independiente, producciones internacionales y una fuerte vocación pedagógica. Con premios, libros publicados y una mirada reflexiva sobre el oficio, su recorrido revela a un intérprete que piensa la actuación como trabajo, experiencia, aprendizaje constante y mira de reojo al escritor que vive en él pensándolo siempre como un ensayo.

Mirá la entrevista completa a Jorge Román Entrevista Jorge Román Santiago Aulicino / MDZ -Tenes una carrera muy rica. Quiero preguntarte un poco por dos proyectos que son, me parece, íconos en tu carrera. Uno es El Bonaerense. Y el otro, por supuesto, Monzón. Quiero que me cuentes todo lo que tengas ganas de esos dos proyectos y que te parezcan que puede ser interesante también para el público y para otros actores.

-Bueno, a ver, lo del Bonaerense fue desde todo punto de vista un punto de inflexión muy fuerte, porque yo venía de hacer teatro, venía de algunas participaciones en televisión y de repente aparece sendos castings en el 2000 para, sin saber qué buscaban, qué buscaba Pablo Trapero, que era el protagónico del Bonaerense. Y bueno, creo que mucho de lo que yo después recorrí en el cine y apliqué en el set tuvo que ver con ese enorme ejercicio y la experiencia que tuve: casting, muchos castings para quedarme con el papel y después el rodaje. Pablo Trapero como esta camada de Caetano, Stagnaro, Lucrecia Martel, lo que es llama el Nuevo Cine Argentino, tienen como una nueva mirada, otra mirada del cine. A partir de ahí se despegó mi carrera, se dio prácticamente exclusivamente en relación con el cine. De hecho, a partir de ahí es como que me costó después tener la experiencia de hacer obras de teatro, porque el cine en general filmaba en otros lugares. El Bonaerense, que incluso hoy se convirtió en un clásico, definitivamente me abrió las puertas del cine, me abrió puertas a nivel nacional y a nivel internacional. Lo loco era que yo hacía seis meses que cuando voy a hacer el casting para El Bonaerense estaba entre volver a mi provincia natal o seguir, y las dudas. Yo era docente, pero bueno, sobrevivir en Buenos Aires y este salto. Así que se da en esta línea casi paroxística de nuestra carrera. De repente, a los seis meses estaba en la alfombra roja de Cannes. Siempre pienso que en relación con las carreras artísticas de los actores y de los directores, nadie te prepara para los subibajas, que son extremos. De hecho, yo me acuerdo que cuando venía de Cannes me agarró una depresión. Yo no sabía que es usual que después de tanta adrenalina y aceleración e intensidad. Y de repente la nada. Esta cosa de decir: ¿y ahora qué hago?, ¿cómo sigo trabajando?, ¿cómo me mantengo?, ¿cómo pago el alquiler? Este ida y vuelta que comparto porque me parece que necesitamos prepararnos para eso. Hay algo de la preparación del actor, de la vida, de lo que uno hace. Uno tiene que prepararse para ese tipo de cosas: ir de estar deprimido a que al mes te inviten al Festival de Cine de Guadalajara. Y también es fácil marearse con eso, porque uno tarde o temprano empieza a creer ese cuentito. Me di cuenta, por la experiencia y por mi búsqueda, que hace treinta años atrás el puente, el nexo, entre el mundo del teatro y el mundo del cine no estaba muy trabajado, transitado o sistematizado. Entonces dije: hay que hacer talleres y entrenamientos para buscar un punto de anclaje entre un espacio y otro. Empecé a hacer entrenamientos, buscando escenas, ejercicios que faciliten el trabajo del código teatral al código del cine. Como resultado de esto, después de diez o quince años, lo traduje en mi libro "Vivo el cine. Apuntes para no actuar” que tiene que ver con el entrenamiento. Es un libro para entrenar actores para llegar al set.

"Yo estuve en Sundance, en la fundación de Robert Redford en el 2008" "Yo estuve en Sundance, en la fundación de Robert Redford en el 2008" Santiago Aulicino / MDZ -Vos tuviste una experiencia de entrenamiento en Hollywood, fuiste seleccionado por un autor muy conocido. ¿Cómo fue eso? Que me parece tiene que ver también con el libro.

-Yo estuve en Sundance, en la fundación de Robert Redford, en el 2008. Yo venía haciendo escarceos con el tema del entrenamiento, pero el laboratorio del Summer Lab que hace la fundación de Robert Redford cada dos años. Cuando volví me quedé manija. Dije: yo tengo que entrenar actores. A mí me cuesta pensar en mi humildad y en la humildad de los actores. Pero ahí el coach era Edgar Harris, una persona sumamente humilde. Había un amigo que le hablaba mucho de Argentina. Y él sabía mucho del cine argentino, preguntaba todo el tiempo por la cultura argentina y quería venir a conocer a la gente. Muy amable él. En esa experiencia eligen a lo que para ellos son las promesas del cine mundial, de los directores que vienen marcando tendencia. Cada director tenía que llevar su actor o actriz. Uno de esos directores me eligió a mí: Alejandro Landes. Que vive en Los Ángeles de ascendencia Latina. Fui quince días ahí, con cineastas, actores y actrices de todo el mundo. Ahora hace poco lo estaba viendo como está pegando muy fuerte uno de los actores que estaba ahí con nosotros en el grupo Riz Ahmed, me acuerdo que era parte del grupo y estaba esta cosa muy loca nuestra, porque yo estaba sentado de repente con chicos que venían de filmar en Harry Potter, una chica trabajando con Cronenberg, otro contando anécdotas de Nolan en Batman. Y estaba yo ahí. Pero acá la nota: cuando hablábamos tomando un café en un bar, hablando de cine, la preocupación de todos los actores y actrices era la misma cuando volvían a Londres o a Los Ángeles: cómo iban a hacer para pagar las expensas, sus gastos. La formación académica tiene que contemplar este aspecto. Por ejemplo, mi experiencia me dice que, si vos estudias para ser actor o actriz, músico, para ser artista. Una de las alternativas es nuclearse con otras personas, para tener actividades que los acerquen a lo que buscas y que al mismo tiempo sean una fuente de ingresos más o menos regular o estable. Siento que los que pueden hacer eso, la pasan mejor, sino es una cuestión muy fuerte de desestabilización.