Jorge Macri anunció medidas ante la ola de calor: "Estamos para cuidar la vida de todos los porteños"

Este martes, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , Jorge Macri , habló del compromiso de su equipo para cuidar la salud de los porteños ante la ola de calor . Es por ello que, en una conferencia de prensa, Macri presentó el Plan de Acción de la Ciudad ante el calor extremo.

“Queremos presentarles un Plan de Acción en conjunto para enfrentar la ola de calor . Este es un tema que nos tiene muy preocupados a todos”, comenzó a relatar el jefe de Gobierno porteño, y enfatizó: “Nunca antes la Ciudad había tenido un plan de respuesta integrado, orgánico, que nos permitiera un abordaje tan prolijo, coordinado, planificado y ejecutado por las distintas áreas de Gobierno”.

“Los eventos climáticos extremos se repiten cada vez con mayor frecuencia y la Ciudad está preparada para responder de manera organizada y concreta como nunca antes”, aseguró Macri en la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios.

En la presentación del proyecto, el jefe de Gobierno porteño estuvo acompañado por Natalia Persini, quien es la subsecretaria de Ambiente de la Ciudad; Diego Jorge Vacchino, director General Atención Primaria; Walter Molina, subteniente de la Estación II de Parque Patricios, en representación de los Bomberos de la Ciudad; y Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

En la conferencia, Jorge Macri anunció el funcionamiento de 252 refugios climáticos en toda la Ciudad de Buenos Aires. “Esto no es algo que hayamos construido. Son lugares que tenemos, que existen, pero que abrimos y preparamos para que puedan recibir a un vecino o a alguien que esté circulando por la Ciudad y sienta que el calor lo está agobiando”, explicó Macri respecto a la apertura de los refugios climáticos.

Es así que los refugios climáticos fueron acondicionados con el fin de “brindar alivio y protección a los vecinos, donde pueden refrescarse y tener un momento de descanso ante el calor agobiante mientras cumplen con sus actividades cotidianas”.

Cuáles son todos los refugios climáticos de la Ciudad de Buenos Aires

Ante la alerta Naranja por temperaturas extremas que emitió el Servicio Meteorológico Nacional esta semana, el Gobierno porteño aumentó de 82 a 250 los refugios climáticos para que cada vecino tenga uno cerca de su casa y pueda asistir si lo necesita. Por intermedio de Boti (el WhatsApp de la Ciudad: 11-5050-0147), cada vecino puede consultar el refugio que tiene más cerca de su domicilio. Además, se puede consultar el mapa de todos los refugios a través de este enlace.

Otras acciones del Gobierno porteño ante la ola de calor

En suma, Jorge Macri destacó que se activaron además las guardias preventivas por cortes en el suministro eléctrico en puntos críticos que incluyen el uso de generadores propios. Esto permite, por ejemplo, dar un auxilio rápido para destrabar un ascensor, asistir a una persona mayor, a un electrodependiente, o proveer luces de emergencia. Además, se reforzaron todos los equipos de emergencias, como el SAME, incluidos los servicios aéreos y nocturnos, el cuerpo de Bomberos y Defensa Civil.

Como si fuera poco, se ampliaron los servicios de atención que ofrecen las 17 Estaciones Saludables en parques y plazas de la Ciudad, donde los vecinos pueden hidratarse y acceder a controles básicos con equipos especializados.

“Todo el sistema está listo para responder de manera profesional cada vez que haga falta. Con todos nuestros equipos, estamos para cuidar lo más valioso que tenemos: la vida y la salud de todos los porteños”, concluyó Macri.

Qué es un golpe de calor

En la conferencia, el director del SAME, Alberto Crescenti, explicó: “Un golpe de calor es una emergencia pura y entonces hay que desarrollar una política de emergencia, y creo que Jorge Macri lo ha expuesto muy bien, esto es una política de Estado”. Desde la Cruz Roja, definen al golpe de calor como "una afección médica que se produce cuando el cuerpo no puede enfriarse adecuadamente".

En ese marco, Crescenti destacó: “Desde el 107 estamos para atenderlos con todos los sistemas de la Ciudad. Tenemos las Fiestas y el alcohol se lleva muy mal con el calor. Por eso, queremos que las Fiestas no las pasen con nosotros, sino con sus familias”.

