Isabel Civit: "El arte es mi balsamo"

Isabel Civit pinta imágenes, objetos, personajes, situaciones, épocas del año y paisajes a través de suaves pinceladas de acuarelas. La pintura es para ella un juego, tanto que se permite cambiar, hacer borrón y cuenta nueva y volver a empezar.

¿Pero que hay detrás de cada una de sus obras? ¡Te lo cuenta en #MDZArte!

¿Que es el arte para vos?

Es la forma en que habla el alma, es mi balsamo, es la forma en que puedo comunicarme y expresar lo que siento.

¿Qué expresás a través del arte?

Generalmente mis emociones o sentimientos, de la forma más estética y bella que pueda, en mi medida. Me gusta pintar algo que la gente descubra todos los días. Algo nuevo en mi obra, que se enamore cada día un poco más de ella.

A veces a través del arte, uno cura penas o inseguridades. La pintura es terapéutica.

¿Cuándo te diste cuenta que querías vivir del arte?

Nunca. No he podido vivir del arte. Es difícil y más en esta época.

Isabel Civit

Pablo Picasso decía: "Un pintor es un hombre que pinta lo que vende". Un artista en cambio, es un hombre, que vende lo que pinta.

¿Qué sentís cuando pintás?

Con la pintura (decía un artista español) se llega a ciertos niveles mentales que son envidiables. A veces no tiene explicación, se hace, se siente.

Y a veces se sienten sensaciones maravillosas, sobre todo con la acuarela, que tiene un poco de vida propia, como la que trabajo yo, con manchas, que cambian de un momento a otro.

¿Cómo enfrentas a un lienzo en blanco ?

Es difícil explicar, una mezcla de excitación y miedo a la vez. Hay que dejarse llevar. Es un desafío.

Isabel Civit

¿Cuándo mirás cuadros viejos tuyos, te encontrás o ya no ?

Siempre me encuentro, de distintas maneras. Algunas veces veo mi cuadro colgado en algún lado y no puedo creer como llegue a pintar eso. Otras, los veo y los bajaría para corregirles mil cosas. De todas maneras, todos los artistas tienen épocas, y ellas se reflejan en su pintura.

¿ Cuál es tu sueño?

Creo que el de cualquier artista, llegar con su arte a mucha gente.

Isabel Civit

¿Te gusta mostrar lo que hacés?

Me encanta, me siento segura, me gusta pintar en vivo, mostrar cómo lo hago, compartir lo que se siente.

¿Cómo te llevás con el marketing?

Muy bien, creo que todo artista necesita de él para hacerse conocido. Es un empujón muy importante, y hay que saber manejarlo, sin duda.

¿Qué te inspira ?

Muchas cosas, desde un viaje, donde normalmente uno se nutre de cosas nuevas, una nube, una mancha en una baldosa, la soledad, una carpeta llena de fotos viejas.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro?

Placer, me siento realizada, si logré lo que quiero transmitir.

Isabel Civit

¿Cómo le ponés valor a tu obra ?

Es difícil siempre, tiene que ver, la trayectoria del artista, los lugares donde ha expuesto, y por supuesto la calidad artística. Cuando uno comienza, tiene un precio que se irá ajustando a lo largo de la carrera del artista.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista?

Creo que los dos. He vendido mucho en el exterior, pero hay temas que a los mendocinos nos identifican, como mis vendimias o mis gallos.

¿Tienen que ver con el valor que le das vos ?

Sí...seguro que sí.

Isabel Civit

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

En el exterior, en varios lados. Pero en Argentina, en la Galería Zurbarán.

¿Qué pieza o cuadro, quisieras tener en tu casa, que no sea tuyo?

Tango en Paris de Raúl Soldi. Un artista que me emociona hasta las lagrimas.