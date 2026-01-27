Internaron a una influencer por tener una reacción severa al Ozempic

La influencer Pao Pinto Barbieri terminó hospitalizada tras usar el fármaco Ozempic para adelgazar sin control médico y expuso los riesgos del uso indebido

El auge del Ozempic como aliado rápido para bajar de peso no solo suma seguidores en redes sociales: también empieza a mostrar su costado más riesgoso. En ese marco se conoció el caso de la influencer chilena Pao Pinto Barbieri, quien debió ser internada luego de sufrir una grave reacción adversa por el uso del medicamento.

Según relató ella misma en un video difundido en su cuenta de Instagram, comenzó a aplicarse el fármaco sin prescripción ni seguimiento profesional, influenciada por recomendaciones vistas en redes. A los pocos días, su cuadro de salud se agravó y terminó hospitalizada con un diagnóstico de pancreatitis aguda.

"Ojo con esto, porque puede salir caro", advirtió la creadora de contenido, al contar su experiencia. En su testimonio reconoció que minimizó las advertencias iniciales y que, al ver resultados rápidos en otras personas, creyó que los riesgos no la alcanzarían. "Me sentía invencible, pensaba que a mí no me iba a pasar", confesó.

La influencer alertó sobre el Ozempic Ya en recuperación, Pinto Barbieri decidió usar su exposición pública para alertar a sus seguidores. Remarcó que no se trata de “pincharse y listo”, sino de un medicamento que requiere estudios previos y control médico constante. “Vayan al doctor y háganse los exámenes”, insistió.

El Ozempic es un fármaco desarrollado originalmente para tratar la diabetes tipo 2 y pertenece al grupo de los agonistas del receptor GLP-1. Su efecto de enlentecer el vaciamiento gástrico genera mayor sensación de saciedad, lo que explica su popularidad como método para adelgazar.