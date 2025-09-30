Internaron a Estela de Carlotto en La Plata: cuál es su estado de salud

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, fue hospitalizada con vómitos y deshidratación.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, fue internada este martes en una clínica privada de La Plata debido a una intoxicación. La dirigente de 94 años ingresó con vómitos y deshidratación, aunque su entorno aseguró que evoluciona favorablemente y que se trató de una medida preventiva.

El cuadro y su evolución La referente de los derechos humanos llegó al centro médico durante la mañana, acompañada por familiares y colaboradores. Según informaron fuentes cercanas, la decisión de hospitalizarla tuvo carácter precautorio, ya que su estado no reviste gravedad. De acuerdo con los médicos que la atienden, permanece en observación y podría recibir el alta en las próximas horas.

La información fue confirmada por allegados a Abuelas de Plaza de Mayo y reproducida por el diario El Día de La Plata, que citó que el cuadro se originó por una intoxicación alimentaria. La histórica dirigente cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre y continúa activa en la conducción de la organización que lucha por la restitución de la identidad de los nietos apropiados durante la última dictadura militar.

Fuentes médicas precisaron que Carlotto presentó vómitos y deshidratación, síntomas compatibles con la intoxicación que motivó la internación. Su estado de salud es considerado estable, y el ingreso al hospital se dispuso para evitar complicaciones en una paciente de edad avanzada.

Desde el entorno de la referente humanitaria se transmitió tranquilidad, destacando que “no es nada grave” y que la dirigente se encuentra animada. De no mediar inconvenientes, podría continuar la recuperación en su domicilio durante el mismo día.