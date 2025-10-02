Inclusión: la Ciudad inaugura el primer Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad

La Ciudad de Buenos Aires abrió el primer Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad , una oficina totalmente accesible que busca impulsar la inclusión laboral, la formación profesional y el acompañamiento a emprendedores. El espacio funciona en Bartolomé Mitre 701, de lunes a viernes entre las 9:30 y las 16.

El nuevo centro reúne en un mismo lugar servicios de orientación vocacional, capacitaciones técnicas y de habilidades blandas, difusión de búsquedas de empleo y la posibilidad de incorporar perfiles a la Base de Talentos de BA Oportunidades. Para quienes impulsan proyectos propios, se ofrece asesoría integral, participación en ferias y catálogos empresariales, además de apoyo para mejorar la gestión de negocios.

Las empresas también cuentan con herramientas específicas: jornadas de sensibilización, intermediación laboral bajo la metodología de Empleo con Apoyo y espacios de networking con el sector público y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el marco de la Alianza por la Discapacidad.

A partir de distintos vínculos con otras empresas se busca consolidar un ecosistema para garantizar la igualdad de oportunidades en el mundo laboral.

Esta iniciativa se integra al Plan Integral de Discapacidad y forma parte del programa BA Oportunidades, creado en enero para articular a personas, compañías, ONG y Estado con el fin de promover la inclusión laboral formal y el desarrollo de negocios sostenibles.

Una oportunidad para más inclusión

Actualmente, solo el 15% de las personas con discapacidad en la Ciudad tiene acceso a un empleo formal. En este sentido, la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, destacó: “Este Centro de Desarrollo Laboral viene a producir un cambio a favor de una vida con mayor libertad e independencia para las personas con discapacidad”.

La oficina está atendida por un equipo interdisciplinario conformado por profesionales con y sin discapacidad, que brindan un abordaje integral y personalizado. Además, el centro articula programas de la Subsecretaría de Discapacidad del GCBA, como el Programa de Acompañamiento Integral a Familias, Asistentes Personales para la Vida Independiente y el Registro Único Laboral.

Infraestructura accesible y red de empresas aliadas

El espacio cuenta con rampas, baños adaptados, intérpretes de Lengua de Señas en línea, tecnologías de asistencia digital y un área de calma para favorecer la autorregulación sensorial y emocional.

Por otra parte, BA Oportunidades ya ha generado vínculos con más de 250 empresas y organizaciones, entre ellas EY, Banco Provincia, Arcos Dorados, Hilton, Diario La Nación y KFC, además de entidades sociales como Yo También!, ASDRA, Fundación Alma Humana y Discar. Esta red busca consolidar un ecosistema de apoyo público-privado para garantizar la igualdad de oportunidades en el mundo laboral.