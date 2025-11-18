Improcrash celebra 20 años de improvisación en el Teatro ND Ateneo

Improcrash celebra 20 años de improvisación en el Teatro ND AteneoAunque también hace teatro tradicional y stand up, el grupo que cumple 20 años en el escenario elige deleitar al público a través de la improvisación. Una técnica que “tiene una frescura en escena que nos hace conectar con la gente y con el humor muy rápido, como ninguna otra disciplina”, explica Rodrigo Bello, integrante de la agrupación.

Además, “está viva completamente. Es como ver el taller de un artesano, cómo está moldeando la vasija, eso la gente lo disfruta”, muestra Bello en diálogo con MDZ . “La improvisación es una construcción colectiva y el espectador lo ve y encuentra un placer, un disfrute en esto. Las personas son parte de la obra mientras esta se está haciendo, y aparece el amor, el equívoco, los malos entendidos.”

Con frecuencia, la improvisación fomenta que la obra se entrelace con la propia historia personal o la realidad de los espectadores, y ahí todo se potencia destaca Bello. “Muchas veces, nos proponen un título y nosotros hacemos la obra a medida de ese título. Entonces, eso que nos sugieren tiene que ver con ellos, con su vida o con lo que está pasando en el país o en el mundo, algo de la realidad. Nosotros lo ficcionamos y pasa algo que nos trasciende.”

El trío que en pocos días celebra 20 años de humor, riesgo y creatividad con una función especial en el Teatro ND Ateneo nació en 2005, luego de que sus integrantes, que se completan con Luciano Barreda y Paula Farías, compartieron elenco en una obra en Mar del Plata. Durante estos años, hizo giras por España y recopiló experiencias como la de triunfar invicto en el Mundial Impro Chile 2010, donde participaron grupos de siete países; una Navidad con Jorge Valdano en la que hicieron un show personalizado en Puerta de Hierro, en Madrid (la casa de Perón), y una vez que les tocó actuar para un auditorio de 700 monjas.

La esencia de los espectáculos de la compañía radica en su naturaleza interactiva: sus historias se nutren de las ideas, conceptos y sugerencias del público. “El público tiene muchas ganas de participar, a diferencia de otras eras u otros años, tiene ganas de decir y nosotros los motivamos para eso”, afirma Bello.

Improcrash se prepara para celebrar sus 20 años de trayectoria el próximo 21 de noviembre.

“El último espectáculo que hicimos se llamó Catarsis, le pedíamos a la gente que escriba una frase haciendo catarsis en un papel y había efectivamente algo catártico en eso: alguien escribía ‘no soporto a los que estacionan en triple fila’ y nosotros hacíamos una escena que reflejaba ese ‘no soporto’, donde había una persona que estacionaba en triple fila. Y entonces, algo de lo que nos duele sanaba en conjunto, con humor, con comedia”, relata.

Para Bello, la gente agradece mucho la oportunidad de hacer este proceso mientras disfruta de la obra y se los suele decir, “especialmente cuando tocás, o merodeás, puntos de dolor para todos y se puede reír de eso”.

Video: Improcrash en acción

Improcrash - teatro Improcrash

El 21 de noviembre llegará Improcrash - 20 años, el show destinado a celebrar los 20 años andados por el grupo referente del teatro de improvisación. “La idea es realmente celebrar: la vida, el encuentro, la espontaneidad en escena; y que se unan todos los que alguna vez nos vieron, otros que nunca lo hicieron y amigos, familia. Va a ser un poco audiovisual, vamos a tener videos viejos”.

Será una función con invitados especiales y toda la magia de la improvisación. Bello anticipa: “Siempre hacer una función es celebrar y, en este caso, lo haremos con la semilla de la primera función”.

Ficha técnica Improcrash 20 Años

Improcrash: Luciano Barreda, Rodrigo Bello y Paula Farías

Producción general: Andres Emanuelli y Estudio Malacara

Asistencia de producción: Luján González Rafino

Música original: Rolex para Improcrash

Vestuario: Marcelo Unmo

Visuales: VJ Colli

Fecha: viernes 21 de noviembre - 21:30 h

Lugar: ND Ateneo, Paraguay 918, CABA

Entradas: boletería del teatro y Plateanet