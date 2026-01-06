Impresionante: la tormenta dejó intransitable parte de uno de los circuitos turísticos más importantes de Mendoza

La tormenta obligó a las autoridades a cortar parte de uno de los circuitos más atractivos de Mendoza. Mirá por dónde se puede transitar.

Mendoza es uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos por sus bellezas naturales, vinos y espejos de agua. Pero desde hoy, uno de los circuitos más importantes está intransitable por los derrumbes que provocaron la tormenta.

cañon del atuel Solo se puede circular desde Valle Grande. Gobierno de Mendoza Circuito intransitable por las tormentas Desde esta mañana, Vialidad Mendoza trabaja en el circuito del Cañón del Atuel en San Rafael, luego de que el tramo comprendido entre el arroyo La Frazada y la central hidroeléctrica 1 quedara intransitable para todo tipo de vehículos por las fuertes lluvias.

Se trata de una extensión de 35 kilómetros que resultó afectada parcialmente por la crecida del río Atuel y por el gran caudal de agua en los cauces aluvionales secos, impactando en badenes y distintos puntos del camino, donde ahora personal de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se dispone a intervenir para recuperar la transitabilidad.

En consecuencia, solo se puede circular entre el dique de Valle Grande y el arroyo La Frazada; y en el otro extremo, entre el dique El Nihuil y la Central Hidroeléctrica 1. Se solicita además transitar estos tramos con precaución a fin de proteger los vehículos y evitar cualquier tipo de riesgos.

cañon del atuel 2 Para de El Cañón del Atuel está intransitable. Gobierno de Mendoza Daños anteriores Entre los puntos críticos, por ejemplo, está el sector del Astronauta, entre las centrales 1 y 2, donde hace un año fue arrasado el puente de caños por el aluvión del 11 de enero. Este puente garantizaba la transitabilidad en esa zona que no puede asegurar el actual badén cuando hay tormentas fuertes, pero, aun así, las características del badén permiten que sea recuperado rápidamente una vez que Vialidad lo interviene.