Impresionante: debuta en Aeroparque el jet privado más importante de Argentina.

Llegó a Aeroparque un exclusivo Gulfstream G800, jet privado de ultra largo alcance, único en Argentina y señalado como la nueva joya de uno de los empresarios más importantes del país.

El arribo no pasó desapercibido para los entendidos. Y mucho menos cuando se trata de un aterrizaje de un avión privado, de última generación y único en su modelo en la Argentina, que llegó aeroparque anoche directamente desde Savannah, donde lo despachó el fabricante.

El avión, un Gulfstream G800, nuevo y sin siquiera estar estrenado por su dueño, fue identificado rápidamente, por quienes tienen el ojo entrenado en la terminal VIP de aeroparque.

Ayer a las 23:43 arribó el Gulfstream G800 N380EE nuevo de fábrica procedente de Savannah en vuelo de entrega pic.twitter.com/RckjZRm1Ns — Vuelos y Spotters (@SpottersArg) December 24, 2025 El avión, un Gulfstream G800 nuevo y sin siquiera haber sido estrenado por su dueño, fue identificado rápidamente por quienes tienen el ojo entrenado en la terminal VIP de Aeroparque. Se trataría de la última adquisición de Eduardo Eurnekian, quien renueva así su aeronave por un modelo más moderno de la misma marca, aunque de distinta serie.

La foto del avión comenzó a despertar comentarios de inmediato, sobre todo por el nivel de autonomía y desplazamiento que tiene la nave 0 km, que a partir de ahora se verá con frecuencia en la actividad de la terminal de vuelos privados.

Por ejemplo, gracias a su autonomía, el avión permite realizar vuelos intercontinentales de distancias extremadamente largas.