Importante corte de agua en Luján de Cuyo que durará 36 horas

Una limpieza profunda provocará un corte de agua en Luján de Cuyo. Todos los detalles.

Generalmente por limpieza de cupos se hace este corte anual de agua. El mismo lo lleva a cabo el Departamento General de Irrigación, que advirtió que desde este jueves a las 00:00 hasta las 12 del viernes 17 de julio se verá interrumpido el servicio de agua potable.

Los trabajos que se realizarán son el desbanque, punteado y retiro de material de los cauces. Esto afectará el ingreso de agua a las plantas potabilizadoras, y el corte del servicio se extenderá durante casi 36 horas. Durante el corte del servicio, operarios de la Municipalidad de Luján ejecutarán tareas de mantenimiento en dichas plantas potabilizadoras y realizarán trabajos de mejoramiento en el sistema general de agua potable del departamento.

Se solicita a los vecinos hacer un uso sumamente solidario y responsable del agua potable, a fin de mantener estables los niveles de reservas.

Además, se recomienda a todos los vecinos: