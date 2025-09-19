Impactante video: un camión sin frenos provocó un brutal choque en cadena en un puente

Ocurrió en el puente que une Corrientes con el Chaco y hubo más de 10 vehículos involucrados.

Un camión sin frenos casi provoca una tragedia en el puente General Belgrano que une Corrientes con Chaco al generar un choque en cadena en el que participaron más de 10 vehículos.

Choque en cadena1

Según se desprende de las imágenes que se viralizaron, hubo más de 10 vehículos involucrados —entre ellos camiones, autos, camionetas y una moto— y una camioneta quedó volcada al borde del precipicio.

Choque en cadena2

Varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Escuela de Corrientes. Según informaron fuentes del establecimiento sanitario, una de ellas permanece en observación por encontrarse en estado reservado.