Imagine Dragons en Buenos Aires: fecha, entradas y qué trae el LOOM World Tour

La convocante banda estadounidense Imagine Dragons vuelve a la Argentina este 2025. Tras su última visita en 2023, la agrupación de rock pop regresa al país con una puesta renovada y, por supuesto, un arsenal repleto de hits para conectar con el público local en el marco del LOOM World Tour .

El regreso de Imagine Dragons a la Argentina será más pronto de lo pensado. Precisamente, este jueves 23 de octubre de 2025 la banda dará un espectáculo único en el Hipódromo de San Isidro , provincia de Buenos Aires .

Su vuelta al país se da en el marco del LOOM World Tour , la gira global con la que Imagine Dragons presenta su último álbum , que salió a la luz el 28 de junio de 2024.

En el repertorio de la gira no faltan los himnos de la discografía de Imagine Dragons, como es el caso de “Radioactive”, “Demons”, “Believer”, “Thunder” y “Bones”. Pero eso no es todo. Los fanáticos presentes también podrán escuchar por primera vez en vivo los temas que conforman el álbum LOOM, como es el caso del hit “Eyes Closed”.

Sin dudas, los presentes podrán disfrutar en vivo de una sucesión de himnos coreables que cruzan fronteras y estilos, combinando rock alternativo, pop, electrónica y unas letras profundas que conectan con millones de personas alrededor del mundo.

A eso se suma una puesta a gran escala: pantallas monumentales, efectos, y un ida y vuelta intenso de Dan Reynolds con el público, como se vio en citas europeas de este año, así como en su última visita a la Argentina, en 2023.

El formato a cielo abierto del Hipódromo juega a favor de esa épica: espacio, aire y una acústica que, bien calibrada, potencia los coros masivos. No es solo volumen: el grupo trabaja los momentos íntimos entre tanto despliegue, lo que convierte la experiencia en una montaña rusa emocional que alterna explosión y pausa.

El presente de la banda: entre un film de concierto y rescates de archivo

Imagine Dragons llega con la inercia de un presente hiperactivo. En marzo estrenaron en cines “Live From the Hollywood Bowl”, el registro del final de su tramo 2024 con arreglos sinfónicos que reversionan algunos de sus hits más grandes. La película de concierto funciona como termómetro del músculo escénico que traen a la región.

Además, la banda celebró los diez años de Smoke + Mirrors con “Reflections (From the Vault of Smoke + Mirrors)”, un lanzamiento que recupera demos inéditos de aquella era y que encendió el radar de los fans completistas.