Imágenes muy fuertes: Amputaciones, patadas y muerte sin aturdir a los animales que luego son comida

Este informe fue difundido por el portal informativo español El Diario. Pero no es la primera vez que se desnuda lo que ocurre con la crianza y matanza irregular y tortuosa de los animales que terminan en nuestros platos. Ya antes lo han hecho numerosos espacios televisivos. Es cierto: algunas organizaciones quieren que odiemos la carne para que nos volvamos veganos. ¿Y qué? También es verdad que lo que comemos tuvo vida y la forma en que fue criado, engordado, reproducido, multiplicado y exterminado para que llegue a nuestro plato, y no siempre de una manera -digámoslo así- "digna" o mejor dicho, sana.

El Diario difundió imágenes horrendas que si querés poder ver y si no, no, ya que nadie te obligará a darle play al video. Pero es una información que debemos conocer, evaluar y después decidir si elegimos bien o no lo que comemos. Corderos sin aturdir camino del matarife. Arrojados de corral en corral o pateados para moverlos. Vacas a las que se les amputan las patas "aun conscientes". Es lo que muestran las imágenes captadas por una serie de cámaras colocadas en el interior de un matadero de Ávila, en España, y que la asociación Equalia llevó a los tribunales de la península.

La ONG denunció las presuntas irregularidades de estas instalaciones el pasado 25 de marzo, según el justificante de registro, por "haber tenido conocimiento de sucesos que ostentan apariencia delictiva". Los hechos a los que se refiere vienen reflejados en un vídeo publicado por la organización sobre prácticas en el matadero (imágenes de alta sensibilidad):

Los corderos son arrojados, a modo de fardos, por encima de la valla del corral interno o hacia la puerta que conduce al siguiente habitáculo. También se observa a un operario aporreando a los animales en su tránsito de una zona del matadero a la siguiente. Alguno es pateado, según muestran las imágenes: un trabajador se eleva agarrado a la valla para dejarse caer de pie sobre los ejemplares mientras se oyen balidos. En el vídeo se ve que hay corderos que llegan a "la línea de matanza" sin haber sido aturdido y pateando.

Para las vacas, Equalia subraya que se ha empleado una vara de descargas eléctricas aplicada al rostro del animal en lugar del preceptivo uso en los cuartos traseros aunque matiza que "podría existir alguna circunstancia específica en ese episodio para que se hiciera eso".

La denuncia cierra con la amputación de las patas de algunas vacas mientras cuelgan tras el degüello. La organización entiende que esa operación se estaba realizando con el animal todavía consciente. Aduce que un veterinario experto en el sector "confirma que la res está consciente" y que los movimientos que se perciben en las imágenes "no son fruto de espasmos o actos reflejos" ya que "se ve que las retira varia veces" durante el momento en el que se las amputan. La repercusión de las investigaciones, en los siguientes videos:

El informe completo de El Diario, haciendo clic aquí.