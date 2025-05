Ideología de género: un término controversial que trajo la ESI

Colección Derechos Humanos, Genero y ESI , “En la Escuela”, 40 años de democracia, Ministerio de Educación Argentina, 2023.

Actividad: proyección de la película XXY.

El debate del rol de la familia

Para estas corrientes la familia es un espacio donde se transmite la idea de sexo que luego se vuelca hacia la sociedad estableciendo la lucha de clases. Para Shulamit Firestone (1945-2012) “ Asegurar la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase subyugada (las mujeres) se alce en revolución y se apodere del control de la reproducción, se instaure a la mujer la propiedad sobre sus propios cuerpos… y así como la meta final de la revolución socialista era no solo acabar con el privilegio de la clase económica, sino con la distinción misma entre las clases económicas, la meta definitiva de la revolución feminista debe ser igualmente, no acabar con el privilegio masculino, sino con la distinción de sexos misma: las diferencias genitales entre los humanos ya no importaría culturalmente …”

EDUACION SEXUAL INTEGRAL ESI

Aquí, claramente se evidencia que ya no se trata de defender a la mujer y sus derechos, es odio hacia el hombre. Monique Wittig (1935-2003) expresa: “En verdad, el hombre no existe”. El objetivo es acabar con el patriarcado, porque consideran que es un sistema de poder y opresión hacia la mujer, los niños y adolescentes. Dentro de las estructuras que definen como opresoras y se deciden a combatir y deconstruir, están la familia, el matrimonio y la Iglesia.

Con respecto a la familia y los vínculos familiares: padre, madre, hijo sostienen que no debe haber diferencias de conductas ni de responsabilidad. Arribamos así a la lucha contra las sociedades adultocéntricas y al concepto de adultocentrismo, al que consideran, junto al patriarcado, la sociedad capitalista y la segregación territorial, un gran sistema de dominio y opresión.

En las aulas, educación de calidad y sin adoctrinamiento

Cuando en las aulas se persigue el objetivo de instalar el pensamiento único, hablamos de adoctrinamiento, que es la acción sistemática de introducir determinadas ideas, contenidos, autores, valores y creencias en las personas (aquí, puntualmente en el alumno), apelando al idealismo de los adolescentes y jóvenes con slogans cargados de emotividad.

¿Cómo se lleva a cabo? A través de ciertos autores, textos, recursos y contenidos sugeridos para trabajar con los niños y los adolescentes en las aulas.

El discurso es claro, los viejos principios socialistas fueron deconstruidos y reconstruidos por temáticas de apariencia noble, pero con trasfondo ideologizante:

Indigenismo ecológico.

Igualitarismo (desconociendo la igualdad ante la Ley).

Diversidad.

Fin del capitalismo.

Inclusión de todos los excluidos (feministas, ecologistas, pueblos originarios etc.).

Lucha contra la sociedad adultocéntrica que reproduce una matriz sociocultural autoritaria que afecta las relaciones y legitima la jerarquización por edades (la familia, la escuela y la iglesia privan a los niños de libertad).

Lucha contra el esencialismo considerando que es determinista y no repara en las contingencias.

Lenguaje inclusivo, (la acción de deconstruir no solo en economía) el objetivo es dominar la realidad a través del lenguaje.

La batalla de los nuevos socialismos del Siglo XXI en Argentina es esencialmente gramsciana y postula dominar la cultura para adoctrinar y manipular a las nuevas generaciones. Sostiene que la idea de revolución y postulación del socialismo no es a través de las armas sino influyendo y transformando las ideas, los valores y las instituciones de la sociedad.

Recordar el fin de la educación: “Desarrollo pleno del potencial del ser humano”

Conducción y promoción del hombre a su estado de perfección, al desarrollo pleno de sus potencialidades. El concepto de conducción se opone al concepto de despliegue espontaneo, porque la conducción le imprime una dirección al movimiento. Promover es orientar y añade, al concepto de conducción, la idea de ascenso o elevación. Fin de la Educación: despliegue y perfeccionamiento de las potencialidades humanas. Es desplegar, no imponer (lo opuesto al adoctrinamiento).

¿Qué queremos como sociedad? Padres de familia, docentes, equipos directivos de escuelas

¿Educación o adoctrinamiento?

¿Qué hombre queremos formar?

¿Qué visión tenemos del ser humano?

¿Qué valores sustenta él SEA?

Esto nos lleva a realizar estas acciones: analizar la construcción discursiva sobre sexualidad que subyace en los lineamientos de la ESI para niños y adolescentes.

Recordar que la familia es la primera comunidad humana, donde se transmiten valores culturales, éticos, religiosos. Tiene como función insustituible la educación de sus hijos y no puede ser cancelado por el Estado. El estado debe respetar este derecho.

Vigilar (por parte de la sociedad) las temáticas que establecen en agenda quienes diseñan las políticas públicas.

Reconocer que la verdadera inclusión no pasa por cambiar una letra y desenmascarar el absurdo del lenguaje inclusivo.

Trabajar en las escuelas en forma interdisciplinaria, seriamente, sin relatos edulcorados.

Atender y sostener las trayectorias escolares, acompañar a los equipos directivos y capacitar a los docentes. Incluir es entender que “Todos los alumnos son iguales ante la Ley” y que los niños tienen aprender a leer en 1er grado y que el lenguaje inclusivo dificulta este aprendizaje. Aprender a leer y a escribir, para interpretar los textos y la realidad. Ingresar al mundo y sostenerse en él.

* Elizabeth Kloster. Profesora de Filosofía, Pedagogía y Psicología. Diplomado en Antropología Cristiana. Licenciatura en Gestión de las Instituciones Educativas.