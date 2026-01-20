Ideas para las vacaciones con niños en Mendoza sin gastar mucho dinero

"Mamá, estoy aburrido", resuena todo el tiempo en muchos hogares. Son las voces de niños y niñas en vacaciones. Algunas familias ya se fueron de viaje, otras no irán, y otras no quieren o no pueden pagar escuelas de verano . Sin embargo, hay planes para hacer con niños durante el receso en Mendoza sin gastar mucho dinero. Alerta spoiler: no todo es pantallas.

Es verdad, se necesita de tiempo, pero a veces no es tanto tiempo, sino es predisposición y abrirse a la aventura. Salir de los planes de siempre, y mostrarle a los más peques e incluso a los adolescentes que la imaginación también puede apoderarse de nuestra vida cotidiana.

Mendoza está llena de espacios verdes para disfrutar al atardecer, o incluso en la tarde porque hay muchos árboles o también se puede hacer algún picnic nocturno, a la luz de la luna.

Una idea simple es ir al Parque General San Martín, que es enorme. Hay muchos lugares para descansar o jugar. Incluso hacer deportes.

En Godoy Cruz está la estación Mitre que queda entre las calles Mitre y Lencinas, al lado de la parada del Metrotranvía y a un paso de la cancha de Godoy Cruz Antonio Tomba. Tiene un parque infantil con juegos de última generación con material reciclado, un espacio para jugar al ajedrez, un camión bombero, lugar para hacer picnic, toboganes, juegos para trepar, entre otras opciones muy variadas. También el Espacio Verde Luis Pescarmona, la Estación Benegas ,entre otros.

En Guaymallén, el Parque Unimev puede ser una excelente opción, que queda en el medio del barrio. También ir hacia la avenida de Acceso Este, al lado del Cóndor, donde hay espacio para jugar a la pelota. En Luján de Cuyo y Maipú también hay múltiples plazas, incluso para niños, niñas y adolescentes.

En Carrodilla, en el Barrio Aguas y Energía hay un playón deportivo, donde sólo basta llevar pelota, o compartir con otros chicos o chicos y meter goles, o tantos para jugar al básquet. Además, hay equipos para hacer actividad física y múltiples toboganes, columpios, todo con accesibilidad para personas con discapacidad.

La plaza 12 de febrero de Maipú que es la que queda en el centro del departamento. Contiene un original diseño con caminos de conexión entre las distintas áreas que, abarca un espacio superior a los 2.000 metros cuadrados, desde donde se puede tener una vista panorámica de toda la plaza.

Subir cerros de baja altura con niños

El camino que ofrece el cerro de la Gloria es una buena opción, se puede tomar algo al llegar como así también el parque deportivo de montaña que queda también en Ciudad. Si se puede caminar un poco más, un domingo se puede ir al Arco- no hace falta llegar a la cumbre- o a La Crucesita que queda en Luján de Cuyo.

Claro que habrá que llevar mucha agua y otros líquidos, gorra y protección solar.

Las playas de Mendoza

Mendoza tiene playas de río y dique. Algo hay que pagar pero es poco en relación a otras actividades y es opción para niños y adolescentes. Hay, entre otras, tres en San Rafael, dos en Luján de Cuyo y otra en Junín.

La Bajada al Río Mendoza, conocida como Luján Playa, es uno de los puntos del verano favoritos. Se puede nadar en zonas delimitadas donde el caudal del agua está controlado y la profundidad es mínima, ideal para niños. La entrada se cobra por vehículo (entre $2500 y $4000 pesos).

Luján Playa El Carrizal cuenta con acceso al dique y tiene tres piletas de 24, 22 y 20 metros de diámetro. Cada una de ellas contiene 30 sombrillas. El balneario también tiene estacionamiento para 400 autos, un módulo de control de ingreso, baños, guardavidas y seguridad permanente. Los horarios son de lunes a domingo de 9 a 2. Los mayores pagan entrada de $9.000, menores de 8 años, 5.000; menores de 4, sin cargo como así también con el estacionamiento.

Actividades culturales para niños - muy divertidas e interesantes-

Ir al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano que es uno de los más antiguos del país y queda en el Parque General San Martín es una re buena opción. Además, después se puede ir al parque.

En el Espacio Le Parc hay actividades culturales todo el verano. Este domingo 18 hubo una obra de teatro con entrada gratuita. A prestar atención y no perder las muchísimas opciones.