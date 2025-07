Horóscopo: los signos zodiacales que no controlan la ira

Todos se enojan alguna vez, pero no todos lo expresan igual. En el horóscopo gitano hay signos zodiacales que, cuando algo los altera, no logran contener su ira. Reaccionan en caliente, levantan la voz, dan portazos o simplemente se van sin decir nada. Y aunque muchas veces se arrepienten después, en el momento no pueden frenarse.