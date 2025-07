Hernán Casciari: "Estoy en contra de los artistas que chupan la teta del Estado sin muscular"

Sobre los límites del humor, Casciari es claro: "No hay límite, sólo el tiempo. Podés hacer un chiste sobre Pompeya porque pasó mucho. El mismo chiste sobre una tragedia reciente, no funciona". Aunque reconoce que nunca fue "cancelado", admite que el riesgo siempre está latente cuando se habla o escribe públicamente.

De un blog a una comunidad internacional

Cuando comenzó a escribir en blogs a fines de los '90, la tecnología era incipiente. Pero con disciplina y constancia, creó una audiencia fiel. "Publicaba lunes, miércoles y viernes. Llegué a tener 100.000 lectores esperando cada entrada", recuerda.

Ese éxito atrajo a editoriales que lo sedujeron con contratos que luego consideró desventajosos. "Me estaban recontra cagando", admite. Por eso fundó su propia editorial, Orsai, apelando directamente a su comunidad.

Casciari defiende con firmeza la independencia económica de Orsai: "Nunca pedimos nada al Estado ni a privados. Eso nos blindó de crisis económicas y políticas". Si bien está a favor de que el Estado apoye la cultura, critica: "Estoy en contra de los artistas que chupan la teta del Estado sin muscular".

Nuevos formatos y escribir para el que no lee

Sobre la fragmentación actual de los contenidos, no le preocupa. "Quizá la concentración no sea un valor del futuro", reflexiona. Lo que sí lo inquieta es la mentira: "Me preocupa más que los 15 segundos de TikTok. Hay gente que tira 18 mentiras para tapar 5 verdades".

Casciari asegura que no se considera escritor en el sentido tradicional: "A mí me chupa un huevo el párrafo perfecto. Necesito que me entienda el que no lee". Por eso, desde hace una década, prefiere leer sus textos en voz alta: "Se suma muchísima más gente".

Hernán Casciari: "Me chupa un huevo el párrafo perfecto"

La autogestión como madurez

Aunque Orsai hoy produce cine, Casciari no se considera parte del mundo audiovisual. "Solo gestiono para que se pueda hacer sin depender de papá Estado ni papá privado", afirma. Su ideal es claro: "Dejás de ser un nene cuando dejás de pedir".

Para el futuro, no espera grandes cosas: "Dormir la siesta con mi hija, trabajar poco, disfrutar. Cuando algo deja de ser un juguete, lo suelto. Mi búsqueda es la serenidad".