En la mañana de un día como hoy, hace exactamente 50 años, me levanté más temprano. Es que el vecino de enfrente me vino a buscar para ir a jugar, porque ese día, inesperadamente, se suspendieron las clases; él iba a la escuela a la mañana, a diferencia de mi caso, que iba a la tarde, lo que le permitió sorprenderme en pleno sueño con la novedad. Lejos, muy lejos estábamos de imaginar desde nuestra corta edad de alumnos de primaria, que ese mismo día empezaba en nuestro país la etapa más terrible de los últimos tiempos.

Pasaban cosas en la escuela a la que yo (con mis escasos nueve años de edad) asistía a cuarto grado; a pesar de vivir en una ciudad que quedaba en el interior de una provincia, que también estaba en el interior del país, en mi escuela pasaban cosas. Entre otras cosas que pasaban, echaron a la señorita Gringa, que era la maestra de música, porque al parecer su marido era “comunista y subversivo”; con el tiempo supe que aquel buen hombre no era comunista, sino que simplemente estaba en contra de ese gobierno militar que había interrumpido a la Democracia, el mismo 24 de marzo de 1976 en el que yo me levanté más temprano para ir a jugar. Eso sí, hay que admitirlo, el hombre era “subversivo”. Porque según leí alguna vez en el diccionario, “subvertir” significa “cambiar el orden establecido”; así es que creería que sí, que el marido de mi señorita Gringa quería cambiar el orden inmoral establecido por ese gobierno de militares, y lo aplaudo, a él y a todos los que en esos años lucharon para cambiar el orden establecido y poder así volver a la Democracia. Ya escribí sobre la señorita Gringa y su familia cierta vez, en este mismo medio, y la nota se titula “ Los subversivos de enfrente”.

gomez3 Hasta el día de la fecha, medio siglo después, Rosa Sonia Luna no aparece. Archivo MDZ. En la escuela, además, yo tenía un compañerito que era hijo de un funcionario del gobierno de los militares; nos enteramos de eso cuando mandaron a dos tipos, muy serios, a pararse en la puerta del curso, de lunes a viernes, de 13:30 a 17:30 hs., para cuidar la integridad de mi compañero. Tenía además otro amiguito, que el día después del 25 de mayo de ese mismo 1976 faltó a clase. Al otro día sí vino, y nos contó que, en la noche del 25, unos hombres encapuchados llegaron a su casa (diciendo que eran de la policía) y se llevaron detenida a su tía; hasta el día de la fecha, medio siglo después, Rosa Sonia Luna no aparece. La luna nueva de esa noche ocultó con su triste penumbra, uno más de los 30.000 atroces casos de desapariciones de personas que ocurrieron, en esos años, en nuestro país.

Dos años después, ya en 1978, salimos campeones del mundo. Y resultó ser que, mientras más festejábamos los goles de Argentina, más impunes se volvían los torturadores y asesinos que comandaban al país: quizá si nos hubieran eliminado en primera ronda del mundial, se habrían salvado algunas vidas; cómo saberlo, son tan solo simples suposiciones de quien recuerda haber vivido aquellos años desde la ignorancia más absoluta de lo que ocurría. A fines de ese mismo año, en el barrio, la presencia militar se hizo permanente y cotidiana: es que a la vuelta de mi casa estaban, para un lado la Compañía Telefónica, y para el otro el edificio de Correos y Telecomunicaciones; dos puntos importantes que pasaron a ser custodiados por el ejército en esos meses de verano en que estuvimos a punto de entrar en guerra con nuestros vecinos trasandinos.

En esos sitios, de guardia, había siempre un “colimba”. Para quien no entienda esta palabra, vale aclarar que los varones de 18 años “hacían la colimba”, que consistía (supuestamente) en un año de entrenamiento militar brindado por las fuerzas armadas en sus regimientos, distribuidos a lo largo y ancho del país; aunque es necesario decir que “colimba” significa “corre, limpia, barre”, que es lo único que hacían esos adolescentes durante ese año perdido, que pasaban en manos de psicópatas disfrazados de patriotas. Al “colimba” que estaba de guardia, los chicos del barrio siempre le llevábamos frutas, porque era en definitiva uno de “nuestros soldados”; aunque bueno… no eran en realidad soldados, sino tan solo pobres pibes que estaban cumpliendo una pena que, menos de cuatro años después, en las Malvinas, le costó la vida y la salud mental a tantos argentinos…