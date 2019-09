Habló la mujer que encontró un bebé abandonado en la puerta de su casa: "No me lo puedo quedar, hay que seguir un protocolo"

Mónica Riveros (45) se despertó sobresaltada por los ladridos del perro de su vecino el domingo a la mañana. La desesperación del animal y la insistencia con la que ladraba la obligaron a inspeccionar qué ocurría. Mayúscula fue su sorpresa cuando descubrió que en la puerta de su casa de Las Heras, bajo un árbol, habían abandonado un bebé recién nacido envuelto en una frazada.

En diálogo con el programa Vos sabrás de MDZ Radio, Mónica contó cómo fue la extraña situación. "Escucho al perro ladrar, me asomo por la ventana y veo un bulto junto al árbol y luego descubro que era un bebé. Lo primero que hice fue levantarlo, entrarlo a la casa, chequear que estuviera bien y vivo. Lo puse cerca de la estufa y lo revisé. Se veía bien, aunque tenía el cordón umbilical mal cortado", explicó la mujer.

"No lloraba mucho. Sollozaba un poco. Después se lo pasé a mi hija mientras yo llamaba a la policía. No tengo idea de por qué me lo dejaron a mí, ni sé quién puede ser la madre", agregó Mónica.

Tras llamar a la policía y al intendente de Las Heras, Daniel Orozco, el bebé fue trasladado al Hospital Carrillo, donde permanece internado en buen estado de salud. "No me voy a quedar yo con el bebé. Hay que seguir un protocolo por el cual los familiares del niño tienen hasta 30 días para reclamarlo. En caso de que eso no ocurra, será puesto en adopción. Hay una lista de espera de gente que quiere adoptarlo", explicó Mónica.

Y agregó: "Las doctoras le pusieron de nombre Joaquín. Hoy lo voy a ir a ver al hospital para ayudar en lo que necesite".

La mujer indicó que pertenece a la agrupación solidaria "Ayudanos a ayudar", un desprendimiento de la iglesia Jesucristo la Esperanza de Hoy, lo cual podría ser la razón por la cual le dejaron el niño. "No sé si me lo dejaron por mi labor solidaria. Me han traído muchas cosas para llevarle a Joaquín. En nuestra agrupación ayudamos a la gente espiritualmente y muchas veces orientamos a las madres que están teniendo dificultades. Estamos a favor de la vida", señaló Mónica.

Por último, Mónica manifestó que reciben donaciones de alimentos, leche y ropa en la iglesia donde funciona la agrupación solidaria, ubicada en la casa 8 de la manzana 29, en el barrio Aeroparque de Las Heras. "Todo nos sirve para ayudar a la gente. En esa dirección tenemos nuestras oficinas y todas las donaciones son bienvenidas", cerró.