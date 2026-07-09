"Hablar bonito": cómo es el proyecto que busca prevenir el bullying desde las palabras

En Mendoza, seis de cada diez alumnos fueron víctimas de al menos una agresión o situación de violencia . Los datos se desprenden de un informe elaborado en 2025 por Argentinos por la Educación, con base en los resultados de las pruebas Aprender 2023.

El bullying es una problemática que no distingue edades ni clases sociales y que puede tener un impacto significativo de corto, mediano y largo plazo en la vida de los niños, niñas y adolescentes involucrados.

Quienes sufren maltrato muchas veces no logran transitar una experiencia educativa plena dentro de un ámbito que debería ser seguro, no solo para el aprendizaje, sino también para el desarrollo humano y emocional.

El bullying es una problemática que afecta profundamente a niños y adolescentes.

En este contexto, Marianela Bione , docente de la Escuela Nº 4-261 "Presidente Raúl Ricardo Alfonsín", ubicada en Maipú, desarrolló el proyecto "Hablar Bonito", una iniciativa destinada a prevenir situaciones de bullying a través del respeto, la empatía y una comunicación más amable entre los estudiantes.

"Hablar Bonito" nació tres años atrás, con el objetivo de prevenir situaciones de violencia en las aulas . En primera instancia se aplicó en tres cursos de la institución y luego se replicó en toda la escuela. Actualmente, son 600 estudiantes de 24 cursos los que participan de la iniciativa.

"Creé este proyecto porque observaba que toda acción violenta que tenían los chicos estaba precedida por una comunicación agresiva, ofensiva. Ellos normalizaban las ofensas y el maltrato en su forma de hablar. Lo tenían como una comunicación formal. Entonces decidí presentarles otra forma de comunicarse", explicó Marianela en diálogo con el programa "Libre de Humo" de MDZ Radio.

El desafío de "Hablar Bonito" es darle la posibilidad a los chicos de crear un hábito que puedan replicar no solo en la escuela, sino también en sus casas y en la sociedad.

Marianela Bione, docente de la Escuela Nº 4-261 "Presidente Raúl Ricardo Alfonsín" y creadora del proyecto "Hablar Bonito". Gentileza Marianela Bione

Al comienzo, los docentes plasmaban las conductas positivas con corazones y aquellas que debían mejorar con cruces, en afiches que estaban pegados al lado del pizarrón. Ahora, cada profesor tiene una planilla en donde hace el registro.

"Cada profe tiene su planilla en la que va registrando cómo es la comunicación de los chicos. Cuando hay palabras positivas, acciones amables o solidarias, se les coloca un corazón. Cuando hay algo por mejorar, se ayuda a los chicos a que se autorregulen marcándoles ciertos límites con una crucecita dentro de la planilla", señaló.

Según expresó Marianela, el objetivo no es castigar, sino promover cambios reconociendo las buenas acciones. Para motivarlos, se reconoce a los chicos con diplomas y también les entregan vouchers.

"Cuando una persona es amable, es difícil que tenga algún conflicto con alguien", señaló la docente de Historia, quien enseña que las palabras tienen poder tanto para herir o destruir a una persona, como para construir, edificar y sanar.

Premiar las buenas acciones

"Para motivarlos, nosotros tenemos un reconocimiento que es con diplomas. Hacemos un acto en el que se invita a los padres, allí les damos el reconocimiento y se suben fotos en las redes sociales", contó Marianela, quien fue más allá.

"Sabemos que en la escuela no hay financiamiento y no tenemos los recursos para poder darles premios a los chicos, entonces se me ocurrió ir a hablar con comerciantes de la zona", detalló.

El objetivo del proyecto no es castigar, sino promover cambios reconociendo las buenas acciones. Gentileza Marianela Bione

La mujer les contó su proyecto a comerciantes de Maipú y pidió ayuda para los chicos. Así fue como consiguió vouchers de entrenamientos gratuitos en un gimnasio de la zona para los ganadores de "Hablar Bonito". En total, 24 chicos - uno por cada curso - reciben este reconocimiento.

La escuela también recibió donaciones de útiles escolares, tazas y un "montón de cosas bonitas para los chicos", resalta feliz la docente.

Expandir el proyecto

Por lo pronto, el proyecto solo se aplica en la escuela maipucina, pero Marianela está por publicar un libro donde cuenta el origen de este proyecto y brinda herramientas para que se pueda replicar en otras instituciones.

"Cuando hice esto siempre fue con la idea de poder compartirlo. Encontré algo que no solo ayuda a los chicos, sino a los profes y a nosotros como sociedad. Mi sueño es que cuando los chicos crezcan puedan ser profesionales o personas que hablen bonito, que traten bien", apuntó.

"Hablar Bonito es una esperanza a la situación que se vive en la sociedad y en las escuelas. Aplicarlo es un proceso y no significa que exista la receta mágica para solucionar absolutamente todos los problemas de la escuela, pero sí comprobamos que existe una mejoría en el clima áulico y vale la pena que las escuelas, los docentes y las familias nos demos esa oportunidad de hablar bonito", concluyó.