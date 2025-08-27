Habilitarán dos rulos claves para el tránsito en la Variante Palmira
Vialidad Nacional anunció oficialmente la apertura de dos importantes accesos viales en la Variante Palmira para este jueves 28 de agosto.
Vialidad Nacional anunció oficialmente la apertura de dos importantes accesos viales en la Variante Palmira para este jueves 28 de agosto.
El primer acceso habilitado corresponde al rulo ubicado en el sector noreste del complejo vial. Este permite el ingreso directo a la Ruta 7 para los conductores que circulan desde el sur por la Ruta Nacional 40. La conexión facilitará considerablemente el tránsito.
Te Podría Interesar
El segundo rulo puesto en funcionamiento se encuentra en la zona sureste de la Variante Palmira. Esta vía está destinada específicamente para los usuarios que ingresan a Mendoza provenientes desde Chile a través de la Ruta 7. Ambos accesos representan un paso importante para mejorar la fluidez del tráfico internacional.
Las autoridades de Vialidad Nacional advirtieron que durante las próximas semanas se implementarán cortes temporales en estos sectores. Estas interrupciones responden a la necesidad de continuar con los trabajos de finalización del proyecto. Los cortes serán informados oportunamente para minimizar las molestias a los usuarios de la Variante Palmira.