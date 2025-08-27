Habilitarán dos rulos claves para el tránsito en la Variante Palmira

Vialidad Nacional anunció oficialmente la apertura de dos importantes accesos viales en la Variante Palmira para este jueves 28 de agosto.

El primer acceso habilitado corresponde al rulo ubicado en el sector noreste del complejo vial. Este permite el ingreso directo a la Ruta 7 para los conductores que circulan desde el sur por la Ruta Nacional 40. La conexión facilitará considerablemente el tránsito.

El segundo rulo puesto en funcionamiento se encuentra en la zona sureste de la Variante Palmira. Esta vía está destinada específicamente para los usuarios que ingresan a Mendoza provenientes desde Chile a través de la Ruta 7. Ambos accesos representan un paso importante para mejorar la fluidez del tráfico internacional.