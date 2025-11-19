Guaymallén instalará estaciones gratuitas para cargar celulares en espacios públicos

Las nuevas estaciones ofrecerán carga simultánea para varios dispositivos y serán de uso totalmente gratuito.

Guaymallén incorporará un nuevo servicio para vecinos, turistas y comerciantes: estaciones gratuitas de carga para teléfonos celulares en distintos puntos estratégicos. La medida quedó oficializada este miércoles con la publicación de la Ordenanza Nº 10241 en el Boletín Oficial de Mendoza, una iniciativa impulsada por la concejal Cristina Vargas.

La normativa parte de un diagnóstico claro: el uso cotidiano del teléfono celular lo convirtió en una herramienta esencial para trabajar, estudiar, orientarse y mantenerse comunicado. Según los fundamentos, la dependencia actual de estos dispositivos hace que contar con batería suficiente sea una “necesidad” y no solo una comodidad.

Cómo serán las estaciones de carga La ordenanza establece la instalación de módulos móviles, ligeros y simples, equipados con estantes y cables de distintos tipos de puertos para permitir la carga simultánea de múltiples dispositivos. El servicio será completamente gratuito.

Los módulos cumplirán una doble función: brindar un beneficio a quienes transitan por áreas comerciales y turísticas, y reforzar la presencia institucional mediante la incorporación del color, logotipo e identidad visual del departamento.

Impacto social y comercial De acuerdo con los argumentos de la iniciativa, estos puntos de carga pueden favorecer la permanencia de vecinos y visitantes en centros comerciales y espacios públicos, fomentando la interacción social y la actividad económica local. Al mismo tiempo, funcionan como una herramienta publicitaria de bajo costo para la Municipalidad.