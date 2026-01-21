Guaymallén avanza con una obra clave para mejorar la conectividad urbana
La obra permitirá optimizar la conexión entre distritos y vincular dos arterias estratégicas de Guaymallén.
La Municipalidad de Guaymallén inició la apertura de calle Cochabamba, continuidad de Aramburu hacia el este, entre Estrada y Teurlay, con el objetivo de fortalecer la conectividad urbana en sentido este-oeste. El eje Aramburu-Cochabamba conecta las calles Las Cañas y Azcuénaga, dos arterias fundamentales del departamento, con fuerte desarrollo habitacional y comercial.
Con esta intervención, se integrarán los distritos de Las Cañas, Villa Nueva y Jesús Nazareno, mejorando la circulación inter e intra departamental. La obra responde a una necesidad ya identificada en los planes Municipal y Provincial de Ordenamiento Territorial, donde se señala como problema estructurante la falta de accesibilidad y una trama vial incompleta.
El expediente municipal para concretar esta apertura se inició en 1995 e incluyó una audiencia pública realizada en 2022. Tras años de gestiones, donaciones de terrenos y procesos de expropiación, finalmente se puso en marcha el proyecto.
Detalles de la obra y mejoras en la infraestructura
Una vez demolido el paredón que impedía el paso de Cochabamba a la altura de Estrada, comenzaron los trabajos de infraestructura, que contemplan la construcción de cordón, cuneta y banquina, el asfaltado del tramo entre Estrada y Teurlay —de aproximadamente 550 metros—, la ejecución de veredas y esquinas, alcantarillas, nichos forestales y la reconversión de las luminarias existentes a tecnología LED.