Guaymallén aprueba un plan para recuperar nichos y sepulturas en el cementerio municipal

La ordenanza permite a los titulares de espacios funerarios en desuso donarlos al municipio a cambio de la condonación de deudas.

La norma busca ordenar la gestión del cementerio municipal y garantizar un uso más eficiente de los espacios funerarios.

La Municipalidad de Guaymallén publicó este viernes en el Boletín Oficial la Ordenanza Nº 10229, que introduce un nuevo mecanismo para la administración del cementerio local. La norma, aprobada por el Concejo Deliberante, autoriza al Departamento Ejecutivo a aceptar la donación de nichos, sepulturas, mausoleos u otros espacios funerarios a favor del municipio, a cambio de la condonación de deudas acumuladas por tasas de mantenimiento.

El objetivo principal es mejorar la gestión de los recursos y dar respuesta a la creciente demanda de espacios, en un contexto de urbanización y limitaciones presupuestarias. Según se detalla en la ordenanza, la medida permitirá reutilizar sepulturas en desuso, al tiempo que ordena la situación de los contribuyentes que no pueden afrontar los pagos pendientes.

Condiciones y procedimiento La donación será válida solo con el consentimiento expreso de los titulares, aunque la ordenanza también prevé un mecanismo legal de notificaciones y publicación de edictos para casos en los que no sea posible contactar a todos los responsables. Si en 60 días no se manifiesta oposición, se considerará otorgado el consentimiento tácito.

Los gastos de inhumación, exhumación o traslado de restos seguirán a cargo de los solicitantes, evitando así que el municipio deba afrontar costos adicionales. Además, se excluyen de esta norma los espacios que contengan restos con antecedentes infectocontagiosos.