Godoy Cruz, Ciudad, El Zanjón Frías y un puente peatonal olvidado hace 10 años

El puente peatonal que une Godoy Cruz con la Ciudad de Mendoza fue duranta años un atajo cotidiano para los vecinos de la zona. Hoy es una estructura clausurada, olvidada y atravesada por una pregunta simple: por qué sigue cerrado después de más de ocho años.

El puente conecta la calle Mariano Moreno, en Capital, con Santiago del Estero, en Godoy Cruz , cruzando el zanjón Frías . De un lado desemboca junto a la ciclovía y un pequeño espacio de juegos; del otro, se accede atravesando una explanada de cemento y un sector parquizado hasta llegar a los escalones que suben a la pasarela.

Fotos de archivo demuestran el deterioro visible con el que contaba el puente antes de su clausura.

Vecinos y personas que lo utilizaron antes de su clausura recuerdan que, en sus últimos tiempos de uso, la estructura ya mostraba un deterioro evidente. Las tablas estaban rotas, el movimiento al caminar era notorio y cruzar generaba más desconfianza que tranquilidad.

Del lado de Godoy Cruz , el puente terminaba entre General Alvear y Renato Della Santa, sobre el lado norte de Santiago del Estero. En Capital, una escalera conectaba directamente con la ciclovía de Mariano Moreno, un recorrido habitual para peatones que hoy está interrumpido.

Cierres desparejos y un mensaje confuso

puente peatonal moreno y jofre clausurado (SEIS) Del lado de capital se ve un cierre fuerte y robusto. Alf Ponce Mercado / MDZ

Actualmente, el acceso está bloqueado desde ambos extremos, aunque de manera muy distinta. En Ciudad, el cierre es contundente: rejas continuadas, caños agregados y alambres que refuerzan la idea de que nadie debe pasar. En Godoy Cruz, en cambio, el bloqueo es más precario, con apenas algunos caños cruzados que impiden el ingreso.

Lo que parecía una clausura provisoria terminó volviéndose permanente. Con el paso de los años, el puente no fue reparado ni retirado, y los materiales siguen deteriorándose a la vista de todos.

MDZ consultó a los organismos con posible injerencia y las respuestas fueron tan claras como desconcertantes. Desde la Dirección de Hidráulica aseguraron que los puentes peatonales no son de su jurisdicción y que solo mantienen las obras propias del sistema hidráulico.

puente peatonal moreno y jofre clausurado (UNO) El puente peatonal quedó atrapado entre jurisdicciones y silencios oficiales. Alf Ponce Mercado / MDZ

Desde Irrigación fueron aún más tajantes: el zanjón Frías no es de su competencia y el cierre, dijeron, debió haber sido decidido por alguno de los municipios. Sin embargo, ni Godoy Cruz ni la Ciudad de Mendoza brindaron hasta el momento una respuesta formal sobre la situación.

Rumores, seguridad y una decisión sin explicación pública

Entre los vecinos circula una versión no confirmada oficialmente. Según ese relato, el puente habría sido clausurado por una cuestión de seguridad, tras denuncias de robos y de personas que escapaban por ese cruce. No hay informes ni comunicados que respalden esa explicación.

Lo llamativo es que, más allá de cuál sea el motivo original, nunca se avanzó en una solución de fondo. Ni refacción, ni readecuación, ni desmantelamiento: solo un cierre improvisado que se fue endureciendo con el paso del tiempo.

puente peatonal moreno y jofre clausurado (cinco) El cruce sobre el zanjón Frías conecta dos departamentos, pero hoy solo expone abandono, falta de mantenimiento y una decisión sin explicación pública. Alf Ponce Mercado / MDZ

A casi una década de la clausura, el puente sigue ahí, inutilizado y sin un responsable claro. Lo que fue pensado para unir hoy solo es un adorno de lo que fue sobre el zanjón.

Mientras tanto, los peatones que circulan por la zona deben circular hasta Huarpes para cruzar el zanjón y llegar a la calle Penna del lado de Godoy Cruz o sino, ir hasta la intersección de Boulogne Sur Mer y Mariano Moreno para cruzar el Frías.