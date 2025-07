Ghosting corporativo: cuando no te responden en el trabajo

Cómo no perder la confianza mientras se esperan respuestas que no llegan.

Me dicen cosas como:

“Necesito avanzar con este proyecto, pero el área que lo aprueba no me responde hace semanas”.

“Ya le escribí tres veces a mi jefe y no contesta. Me siento en el aire”.

Esto tiene un nombre cada vez más usado: ghosteo corporativo. Y aunque suene liviano, su impacto es profundo.

Cuál es el principal problema detrás de esta falta de respuesta

La comunicación interna se rompe cuando el otro no da señales. En un mundo donde todo es urgente, el silencio se transforma en una forma de evasión. Y el que espera, se siente ignorado, desvalorizado o invisible.

Por qué incluso entre colegas o jefes aparece el ghosteo

Porque no sabemos gestionar la incomodidad. A veces no respondemos porque no tenemos la solución, porque no queremos decir que no, o porque simplemente no priorizamos al otro. Pero del otro lado hay una persona que está esperando una mínima muestra de respeto: una respuesta.

La comunicación interna se rompe cuando el otro no da señales.

Cómo se puede revertir esta situación en el trabajo

Primero: no personalizar, es lo que siempre pongo como importante en mi consultorio cuando vienen a verme por este tema. El silencio del otro no define tu valor.

Segundo: pedí claridad sin miedo. Mensajes cortos, concretos, sin ansiedad, pero con firmeza.

Tercero: no te detengas. Si un área no responde, buscá otra alternativa. Preguntá: “¿Hay alguien más que pueda ayudarme con esto?”. La clave es no quedarte en el lugar del “esperador crónico” eso jamás te va ayudar y si te quedas en esa famosa espera tu mente no va a descansar y te quedas simplemente armando una película mental.

Cómo se trabaja la frustración de no ser respondido

El vacío genera ansiedad y baja autoestima. Por eso, es fundamental entrenar la confianza en uno mismo, no basada en la validación ajena, sino en tu propio compromiso. ¿Estás haciendo lo que está en tus manos? ¿Estás actuando con claridad, respeto y acción? Entonces no te detengas.

Y siempre recordar cómo les digo a todos que el problema no es nuestro, es del otro que no contesta, nuestra única misión es buscar una solución con todas las áreas, personas y acciones que involucren la pregunta.

Lo urgente tapa lo importante

Sí. Pero eso no es excusa para ghostear. Una empresa madura no deja de responder porque tiene urgencias. Responder es cultura, es liderazgo, es humanidad. Y si no te responden, que no te destruyan. Que te transformen. Aprendé, seguí, y si es necesario, buscá entornos donde la voz sí circule.

Tu confianza no depende de que el otro te vea. Depende de que vos no dejes de verte.

* Santiago Bras Harriott, coach ejecutivo y fundador de Coaching Argentina