Future Talks con Emilse Garzón: "Hay que regular la Inteligencia Artificial y punto"

En un nuevo episodio de Future Talks Fernando Gril conversó con Emilse Garzón, licenciada en Marketing por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales ( UCES ), periodista de tecnología y docente universitaria. Con un amplio recorrido en consultoría para empresas de tecnología y telecomunicaciones , Garzón aporta una mirada innovadora sobre los cambios que atraviesan al delito en el presente y hacia dónde puede proyectarse en el futuro combinando una sólida mirada técnica con un componente crítico.

Desde las primeras comunidades organizadas, la transgresión a la norma siempre acompañó a la vida en sociedad. Lo que fue cambiando son las formas de control, las penas y, sobre todo, la percepción cultural de lo que significa cometer un crimen.

La justicia siempre llega tarde - Future Talks - El futuro del delito - Emilse Garzón

“La Justicia llega tarde la mayoría de las veces”, indica Garzón. Uno de los problemas también es la dificultad de que las plataformas tecnológicas no permiten bajar contenidos al común de las personas apenas se empiezan a distribuir.

“No entiendo el debate sobre si hay que regular o no la Inteligencia Artificial : Hay que regularla y punto”, afirma taxativamente Garzón. Por otro lado afirma la necesidad de debate y la necesidad de que participe la sociedad civil sobre las regulaciones y no sólo las personas de la industria.

Luego nos adentramos en el presente. Los delitos tradicionales como el robo o la violencia física siguen existiendo, pero se han complejizado con nuevas modalidades: ciberdelitos, estafas digitales, phishing, hackeos, trata de datos y hasta delitos financieros basados en cripto activos.

“El sur global es un lugar de extractivismo de datos que beneficia a las empresas del norte” afirma Garzón.“Los marcos normativos todavía corren detrás de la innovación. Necesitamos instituciones más ágiles”, planteó Garzón. “El tema de los datos y el cuidado de los datos es otro tema en el que Argentina está muy atrasada”, la especialista afirma que no está claro quiénes o quién cuida nuestra información.

Pensamiento crítico en el uso de la IA - Future Talks - El futuro del delito - Emilse Garzón

Los delitos digitales en niños y adultos mayores

La charla incluyó consejos para acompañar a niños y adultos mayores en la alfabetización digital y algunas ideas para evitar que sean víctimas de delitos, ya sean grooming o phishing como llamar por teléfono o visitar siempre los sitios oficiales. Otro de los consejos tuvo que ver con cuidar la información que uno comparte a través de internet.

En definitiva, el análisis de Emilce Garzón nos recuerda que el delito es un fenómeno vivo que se transforma junto con la sociedad. La irrupción de nuevas tecnologías obliga a repensar leyes, instituciones y estrategias de prevención, pero también pone en evidencia que la raíz del problema sigue siendo social. El futuro del delito, entonces, no se definirá sólo en los tribunales o en las pantallas, sino en la capacidad colectiva de construir un mundo más justo e inclusivo.

Mirá la entrevista completa de Future Talks a Emilse Garzón