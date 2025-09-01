Fundación Ruta 40: sembrar sueños en las escuelas rurales de Argentina

Ruta 40 nació en 2005, cuando una familia viajera entendió el poder transformador de la educación, decidió comprometerse con las c omunidades rurales y nunca más se detuvo. Hoy, la Fundación trabaja en escuelas de 11 provincias argentinas y sus programas van desde la capacitación docente hasta la incorporación de tecnología.

Siempre con un objetivo claro: que cada alumno de una escuela rural pueda acceder a una educación de calidad y construir su propio destino. Los impulsa una convicción simple y profunda: que la educación puede cambiar vidas.

Por eso diseñan proyectos sustentables en conjunto con docentes, directivos, familias y comunidades enteras que buscan generar igualdad de oportunidades y construir puentes hacia un futuro más libre y justo.

La innovación está en el corazón de la Fundación. Este año, más de 45 escuelas de Salta y Tucumán recibieron capacitación docente en neurociencias aplicadas a la enseñanza de matemáticas. El programa no solo alcanza a maestros, sino también a alumnos y familias, creando verdaderas comunidades de aprendizaje.

También llevan adelante proyectos como Lego Education, donde el juego se convierte en una herramienta para aprender física, mecánica y matemáticas de manera divertida y colaborativa. Además, brindan talleres sobre herramientas digitales (Word, Excel, PowerPoint, Google Drive, Canva, Mentimeter y Padlet), que ayudan tanto a docentes como a estudiantes a potenciar sus capacidades en un mundo cada vez más conectado.

Fundación Ruta 40 foto 4

La lectura también ocupa un lugar central. Ruta 40 crea y reacondiciona bibliotecas escolares con muebles hechos por carpinteros locales y cientos de libros nuevos. Allí, los chicos descubren historias que despiertan la imaginación, mientras docentes y familias participan en talleres que fortalecen la escritura y la alfabetización desde los primeros años.

Una comunidad que crece junta

El trabajo de la Fundación va más allá de lo académico. Con programas como “Sumemos Valor”, acompañan a alumnos, docentes y padres a reconocer y manejar sus emociones para enfrentar desafíos con más confianza. También ofrecen talleres de formación en vínculos, habilidades matemáticas y estrategias para el aula.

La salud y el cuidado del medio ambiente son otros protagonistas. Programas como “Sonrisas Sanas” (odontología preventiva), salud visual, y proyectos de huertas escolares y nutrición saludable promueven hábitos de vida más sanos y sustentables, involucrando a toda la comunidad educativa.

Fundación Ruta 40 foto 3

Lo esencial es educar

Con su lema como guía, “Lo esencial es educar”, la Fundación Ruta 40 continúa llevando recursos, ideas y energía a cada escuela que acompaña. Solo en 2024 realizaron más de 400 envíos de donaciones, entregaron equipamiento digital a 18 instituciones, renovaron bancos escolares en Tucumán y organizaron jornadas de voluntariado para mejorar la infraestructura escolar.

Cada libro, cada computadora, cada huerta sembrada y cada sonrisa de un chico en el aula es la semilla de un futuro más fuerte, sostienen en Ruta 40. "Porque cuando la educación llega, los sueños se hacen camino", enfatizan.

Fundación Ruta 40 foto 2

El evento solidario para celebrar los 20 años

El martes 2 de septiembre, Ruta 40 celebra dos décadas de trabajo fortaleciendo la educación en escuelas rurales de todo el país, y lo hace con un evento solidario único, que invita "a vivir una experiencia transformadora y a seguir construyendo oportunidades reales para las comunidades educativas más alejadas".

El evento tendrá lugar en Espacio Márquez, San Isidro, a las 19 horas.

Con el lema “20 años, fortaleciendo la educación en escuelas rurales”, la propuesta contará con una experiencia inmersiva inédita producida por la compañía de Teatro Ciego, donde los asistentes podrán acercarse a la realidad de estudiantes, docentes y familias rurales desde una mirada sensible e innovadora.

Para más sobre el evento ingresá a https://www.fundacionruta40.org.ar/evento2025.