Fuertes tormentas con granizo afectan hoy a varias provincias de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta amarilla por tormentas fuertes con granizo, lluvias intensas y ráfagas de viento en distintas regiones del país.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este domingo rige una alerta amarilla por tormentas en Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. La jornada estará atravesada por condiciones de inestabilidad, con fenómenos que podrían intensificarse de manera localizada.

Las provincias bajo alerta amarilla serán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. De acuerdo al organismo meteorológico, estos eventos pueden incluir granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 km/h.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 mm, aunque no se descarta que puedan superarse de forma puntual, especialmente en sectores donde las tormentas se desarrollen con mayor intensidad.

mapa_alertas (46) Hoy rige una alerta por tormentas en el noroeste de Argentina. En los niveles más elevados de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de nieve y/o granizo, lo que puede generar condiciones adversas en rutas de montaña y pasos cordilleranos.