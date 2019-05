El paro se siente en las escuelas de Mendoza. Pero no tanto por la adhesión de los docentes, sino por el ausentismo de los alumnos. En una recorrida realizada por MDZ se notó la misma tendencia; pocos alumnos pudieron llegar a las escuelas. Muchos padres optaron por no mandar a los niños y otros no pudieron llegar por la falta de transporte.

Betatriz Gutiérrez da clases de Ciencias a los chicos de 6º y 7º en la Bartolomé Mitre. "Primera vez que no viene un solo alumno", dice y lo atribuye a un apoyo de los padres a los docentes que protestan pero trabajan para no perder el Ítem Aula. @mdzol pic.twitter.com/xmPvIXtgBt — Ignacio (@nachodevilla) 29 de mayo de 2019

Justamente la restricción de frecuencias en el servicio público de colectivos fue clave.

En las escuela se siente el paro.

En la escuela Daniel Videla Correas, por ejemplo, hubo un alto presentismo de docentes. Pero un ausentismo del 85% de alumnos.