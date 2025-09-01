Fue distinguido nuevamente Germán Di Cesare, tras ser electo enólogo del año

El reconocimiento se llevó a cabo en el Salón Azul de la Legislatura, por iniciativa de la diputada del PRO Laura Balsells Miró, quien al inicio del acto expresó: "Es muy importante poder darle impulso a este reconocimiento y visibilizar, a personas, que realizan un trabajo tan profesional, en nuestra industria madre, dejando a Mendoza posicionada en lo más alto a nivel internacional".

Por su parte, Mauricio Di Césare subrayó el trabajo en equipo realizado por la Bodega Trivento. "Es muy gratificante este reconocimiento, la verdad que un crítico internacional, que conoce mucho del vino, no solo de Argentina sino también un experto de vinos de España, Sudáfrica y Chile, que nos visita año a año, y que halla puesto su atención en nuestra bodega, es muy gratificante, si bien el reconocimiento hoy me toca a mí, sin lugar a duda sin el acompañamiento del equipo y su visión de trabajo no hubiera sido posible lograrlo", señaló.

En los fundamentos de su proyecto, la legisladora pondera la elección de Di Césare , "como muestra de su capacidad para combinar excelencia, escalabilidad y fidelidad al terruño mendocino", subrayada por puntuaciones por encima de 95 en varias etiquetas de Trivento.

Afirma que "este reconocimiento internacional potencia la visibilidad de Mendoza como destino enológico de primer nivel. Los vinos dirigidos por Di Césare, como Gaudeo Malbec Paraje Altamira 2022, Eolo Malbec 2022 y Stratus 2022, con altas calificaciones, reflejan una línea sostenida de calidad elevada y volumen significativo. Además, refuerza el perfil exportador del Malbec mendocino, consolidado en mercados estratégicos como Europa y Norteamérica".

Por otro lado, señala que Tim Atkin resaltó de Di Césare no solo su técnica, sino también su enfoque humano y de equipo, subrayando que "todo lo que hacen con cuidado y precisión", y consideró que produce vinos consistentes, accesibles y de alta gama simultáneamente. Desde Bodega Trivento valoraron también su humildad, pasión y liderazgo colectivo, como factores clave del galardón.

Quién es Germán Di Césare, el enólogo del año

Licenciado en Enología, comenzó su carrera en Trivento a los 22 años, tras breves pasos por bodegas locales. Su recorrido dentro de la compañía fue acompañado por una evolución constante: de los primeros trabajos en laboratorio a la conducción de líneas estratégicas.

Fue pieza central en la transformación de la línea Trivento Reserve y en la proyección internacional de Golden Reserve –la línea mas premiada de la bodega-. "He sido testigo y partícipe del crecimiento de Trivento desde sus inicios. Verla convertirse en un referente mundial es motivo de gran orgullo", confió Di Césare en aquel momento.

