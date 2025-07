Fue al banco a depositar dinero y alguien más lo retiró y la estafó: la triste historia de una jubilada

Fueron 1.000 dólares, en efectivo. Pasaron los días y al revisar su cuenta, se encontró con algo que no esperaba: el dinero ya no estaba. Preocupada, pidió ayuda. Se acercó, llamó, escribió y trató de comunicarse con el Banco Galicia como pudo. Nadie le dio una explicación clara. Finalmente, el banco le informó que los 1.000 dólares habían sido retirados el 12 de junio desde una terminal de autoservicio en Pilar, una localidad que ella jamás pisó. Cristina no entendía nada. No usa cajeros automáticos. Nunca retiró dinero por esa vía. Solo hace depósitos. Fue entonces cuando se sintió vulnerada. Y sola.

“Yo no tengo todo eso. No hice ninguna compra ni entré a ninguna página. Solo fui al banco a hacer un depósito y después me encuentro con que alguien retiró mi plata desde otro lugar”, explicó Cristina a MDZ . Su mensaje fue claro. Pero el banco insistió.

La misma respuesta, una y otra vez del banco

El 23 de julio, después de semanas sin una solución concreta, Cristina escribió de nuevo. Esta vez, con tono firme. Les avisó que iba a presentar una denuncia en Defensa al Consumidor. Ya no le quedaban opciones. No podía esperar más.

La respuesta llegó, pero no fue la que esperaba. Otra vez le pidieron información técnica. Otra vez le explicaron que sin esas pruebas no podían avanzar. No hubo mención a las cámaras, ni a una investigación interna, ni a la posibilidad de rastrear la operación. Solo un nuevo correo, con las mismas frases, casi copiadas y pegadas, como si nadie leyera realmente lo que ella decía. "Yo no quiero problemas, solo quiero que me devuelvan lo que es mío. Son mis ahorros. No es justo", contó Cristina Dalale a MDZ Ciudadano.

Cuando el sistema te deja sola

Cristina Dalale no es una experta en tecnología. No tiene aplicaciones complicadas en su celular. No sabe de tokens, ni de redes, ni de ciberseguridad. Como tantas otras personas mayores, confió en su banco. Pero hoy siente que la dejaron sola. Su caso expone una falla más profunda. No se trata solo de un dinero perdido. Se trata de cómo las instituciones muchas veces eligen mirar para otro lado cuando alguien vulnerable necesita ayuda.

Le exigen a una jubilada que entregue pruebas que ni siquiera sabe cómo conseguir, mientras ignoran herramientas básicas que podrían ofrecer claridad, como revisar sus propias cámaras de seguridad.

Hoy, Cristina sigue esperando. No sabe si alguien más tomó su dinero, si hubo una falla en el sistema o si fue víctima de un engaño. Lo único que sabe es que depositó sus dólares y nunca más los volvió a ver. Y cada vez que pregunta por ellos, la respuesta es la misma: que tiene que presentar datos tecnológicos, que no sabe cómo hacerlo.

Desde MDZ nos comunicamos con el Banco Galicia, pero prefirieron no dar una respuesta concreta sobre este caso.

