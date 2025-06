Banco Galicia en el ojo de la tormenta: aumentan los reclamos

En un rincón del centro porteño, Analía M. espera sentada en la sucursal 128 del Banco Galicia . Hace más de un mes no puede ingresar a su cuenta. La app se le cierra sola, el home banking no reconoce su usuario, y cada reclamo por WhatsApp o mail es una puerta cerrada.

"Te cierran los tickets sin solucionarte nada", dice, mientras mira el número digital que no avanza. No es la única. En todo el país, cientos de clientes repiten la misma historia: cuentas bloqueadas, cobros extraños, atención ausente y maltrato en sucursal.

Los números lo confirman. Según el portal oficial de Defensa del Consumidor , Banco Galicia sumó 129 denuncias formales solo en el primer semestre del año. Y en el informe más reciente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el banco lidera el ranking de reclamos por cargos adicionales no pactados, con 39 casos confirmados. La situación no solo refleja un malestar creciente , sino una estructura que, al decir de los propios usuarios, parece haberse desentendido del cliente.

Elian Adrián, un joven de Santa Fe, todavía intenta entender qué pasó con sus ahorros. Su madre vendió un terreno y le transfirió $500.000. Cuando en la cuenta quedaban $192.000, Galicia bloqueó el acceso. “Me dijeron que la transferencia debía ser justificada o me cerraban la cuenta definitivamente. Tengo 18 años, no trabajo, la plata no era mía”, cuenta con impotencia. Casos como el de Elian se repiten con frecuencia. Usuarios que reciben transferencias grandes y, sin previo aviso, se encuentran con sus cuentas congeladas, sin explicación clara y sin una instancia efectiva de resolución.

Gabriel D., de Buenos Aires, decidió diversificar sus ahorros en fondos ETF a través del propio banco. El 6 de febrero, mientras el índice S&P 500 cerraba con una suba del 0,36%, su cuenta arrojaba pérdidas. “Me figura un rojo del 0,14%. Además, vendí fondos en dólares y siguen apareciendo restos de saldo que no puedo retirar. Nadie sabe decirme si son comisiones”, reclama . La falta de claridad en los movimientos financieros es una constante en las denuncias. Clientes que no entienden las variaciones de sus inversiones, fondos que se actualizan tarde, y cargos cuya justificación nunca llega.

Más y más quejas

Fernanda Vanina, de Rafaela, se cansó de reclamar por un seguro debitado sin su consentimiento. “Me dijeron que lo había aceptado por teléfono, pero jamás lo hice. Y cuando fui a la sucursal, la gerente me trató con desprecio. Me dijo que como tengo la cuenta más baja, mi reclamo no era prioridad. Es discriminación bancaria”, asegura. Otro cliente, José Ignacio, descubrió en su resumen de tarjeta una doble cuota inesperada, pactada originalmente en 12 pagos. “Me mandan lo que quieren. Nadie se hace cargo”, dice.

Mientras el banco impulsa campañas de digitalización, muchos usuarios se sienten desamparados en los canales virtuales. "El bot de WhatsApp no entiende nada y cuando pedís hablar con un humano, te derivan o te cortan", comenta María Melisa, quien además descubrió que había sido reportada al Veraz sin aviso por una supuesta deuda de tarjeta. ¿Qué está fallando? Las denuncias se acumulan en cinco grandes rubros: Cobros no autorizados y Deudas injustas (tienen un impacto perjudicial para las personas en Veraz); Bloqueos sin justificación y Cuentas congeladas (hacen que las personas tengan pérdida de acceso a sus cuentas); Fallas en inversiones y Pérdidas no explicadas; y Atención virtual ineficaz y Reclamos sin seguimiento.

La respuesta del Banco

Desde el banco, no se ha emitido hasta ahora ninguna declaración pública sobre la creciente ola de reclamos. Las multas tampoco son menores: Galicia fue sancionado por Defensa del Consumidor con $700.000 por incumplimientos en acuerdos conciliatorios, dentro de un paquete general de $4,4 millones en sanciones al sector financiero. Frente a este contexto, los clientes no solo reclaman soluciones, sino respeto. “Uno no espera un trato VIP, pero sí un mínimo de humanidad. Que te respondan, que no te cierren los reclamos, que no se queden con tu plata”, resume Fernanda.

Las historias recopiladas en este artículo fueron recopiladas por MDZ a partir de la investigación del Centro de Atención al Consumidor; contactos personales exclusivos a MDZ y también información publicada en redes sociales.

¿Tuviste una experiencia similar? Podés dejar tu testimonio en los comentarios.