Familiares de las víctimas de la tragedia de Once celebraron la detención de Cristina Fernández de Kirchner

La ratificación de la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner desató una serie de reacciones en los distintos sectores políticos y sociales de todo el país. Precisamente, los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once se pronunciaron tras la sentencia de la exmandataria que estaba en el poder cuando ocurrió el accidente ferroviario que se cobró la vida de 51 personas, el 22 de febrero de 2012.

“¿Qué une esta condena a CFK con las de la tragedia de Once? Sencillo. El kirchnerismo tuvo una matriz corrupta que se caracterizó por un objetivo central: el enriquecimiento propio a costa del Estado, es decir, de todos y todas sin importar las consecuencias”, comienza el comunicado de los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once, compartido en X por María Luján Rey.

Enseguida, los familiares expusieron el vínculo entre la causa de Obra Pública y la masacre de Once : “un plan organizado desde el poder político, en unión con funcionarios y empresarios corruptos para el beneficio propio”. “El gran desfalco de la obra pública generó decenas de miles de millones para la expresidenta, funcionarios y empresarios. Ellos estaban atrás de este gran asalto. Los trenes eran un pequeño "kiosco" para darle a los ladrones de baja monta: Jaime, De Vido, los Cirigliano, Schiavi”, denuncian.

“El PODER (así, con mayúsculas) no iba a ensuciarse por unos miserables 1800 millones de pesos en subsidios, algún viaje, una lancha o un avión. CFK , Báez y todos los que participaron del robo en la obra pública estaban atrás de la plata grande. Los trenes (y la vida de miles de pasajeros) no eran algo demasiado importante. Pero los dejaron hacer, en silencio cómplice, sin importar que, en el caso del tren Sarmiento, se jugaba con miles de vidas todos los días”, continúa el mensaje compartido en la cuenta de la Directora General del Observatorio de Víctimas de Delitos de la H.C.D.N.

Las familias de las víctimas de la Tragedia de Once se refirieron a CFK como "la jefa política de los asesinos" de sus familiares.

“Fueron cómplices y, en el caso de la ex presidenta su jefa política directa. Entonces, si alguien pregunta porque este día es tan importante para nosotros, respóndanle eso, que hoy la CSJ determinó que la jefa política de los asesinos de nuestros familiares va a ir presa y nunca más podrá ser funcionaria. Que queda mucho por hacer, pero que hoy se dio un gran paso”, concluyeron los familiares, celebrando la sentencia a CFK .

51 personas perdieron la vida en la Tragedia de Once.

Finalmente, citaron una frase de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la Tragedia de Once: "No pierdas más la calma, que la paciencia no es tan cruel".