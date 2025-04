La ruleta rusa de la góndola: cómo una etiqueta puede decidir la salud de tu familia

Vanina fue al supermercado céntrico de Mendoza a buscar unas galletitas en oferta. Como hacen miles de familias, miró el precio, las puso en el carrito y se las llevó a su esposo, colectivero, para su jornada de trabajo. Él comió el paquete entero, confiando en la marca y el comercio. Horas después empezó con dolor de panza, náuseas, diarrea y terminó en la guardia médica: intoxicación alimentaria.

¿La causa? Cuando revisaron el paquete, descubrieron que las galletitas tenían más de un mes de vencidas. Alarmados, consultaron en Defensa del Consumidor y la respuesta fue tan irresponsable como peligrosa: “No pasa nada, pueden estar vencidas y no es grave”. Pero estaban equivocados. El producto estaba vencido de verdad, no era solo “consumo preferente”, y el riesgo no era menor: si le pasó a uno, puede estar ocurriendo con todo el lote, exponiendo a cientos de consumidores.

Lo peor: el Estado y el comercio miran para otro lado, y el consumidor queda solo.

Atención con las fechas de vencimiento

No solo los yogures, lácteos o fiambres tienen fecha de vencimiento legal. También galletitas, snacks, golosinas y alimentos secos pueden venir con vencimiento impreso y, pasada esa fecha, no pueden venderse ni consumirse.

Ejemplo real y reciente

En la foto, una leche larga vida comprado en Mendoza muestra claramente: "Consumir antes del lote: 08/04/25". Esto es fecha de vencimiento legal. Si está en la góndola después de esa fecha, el comercio está incumpliendo la ley y vos, como consumidor, podés exigir que lo retiren y reclamar si hubo intoxicación o mal estado.

No te dejes engañar: si ves productos de oferta, revisá bien la fecha. Muchas veces las promociones esconden stocks a punto de vencer o ya vencidos.

Fecha de vencimiento real en paquete de galletitas. Si pasó la fecha y sigue en venta, el comercio está en falta y pone en riesgo tu salud.

Fechas de vencimiento vs. consumo preferente: lo que no quieren que sepas

No es lo mismo un producto vencido que uno "de consumo preferente". Entender la diferencia puede evitarte una intoxicación, o que un comercio te engañe cuando reclamás.

Fecha de vencimiento: es la fecha límite impresa en alimentos perecederos como lácteos, fiambres, yogures, carnes, comidas listas, conservas o productos envasados al vacío. Después de esa fecha, el producto no solo pierde calidad, sino que puede desarrollar bacterias o toxinas peligrosas. Consumirlo puede generarte desde una simple diarrea hasta una intoxicación severa como botulismo, salmonella, síndrome urémico hemolítico o infecciones que pueden llevar a internación. La venta de productos vencidos está prohibida por ley y puede derivar en multas, clausura y, si hay daños, en indemnizaciones a las víctimas. La ley es clara: si un producto está vencido, ni se vende ni se consume.

Fecha de consumo preferente: esta aparece en alimentos secos o menos perecederos: galletitas, arroz, fideos, conservas, enlatados, snacks, golosinas, yerba, té. No indica peligro inmediato al pasar la fecha, sino que el producto puede perder sabor, textura o aroma. Si al comerlas igual te intoxicaste, hay un defecto grave o contaminación previa y podés reclamar igual.

¿Qué hacen los comercios? Muchos aprovechan el desconocimiento y venden alimentos vencidos como "de consumo preferente", cuando en realidad ponen en peligro la salud pública. Peor aún: Defensa del Consumidor muchas veces no inspecciona o minimiza el reclamo, permitiendo que el lote siga en las góndolas.

¿Por qué es peligroso? Cuando un producto vencido intoxica a alguien, el mayor riesgo no es el daño individual, sino el lote entero: "Si te pasó a vos, probablemente haya decenas o cientos de paquetes igual de vencidos y peligrosos".

¿Qué hacer si sufrís una intoxicación alimentaria?

Guía paso a paso para reclamar y protegerte

No tires el alimento: guardá lo que sobró (en la heladera o freezer) y, si podés, llevá una muestra a Bromatología para análisis. Conservá el ticket o factura de compra: es tu prueba clave. Guardá los envases y etiquetas: especialmente donde figure el lote y la fecha de vencimiento. Sacá fotos de todo: producto, envase, ticket, síntomas, recetas. Pedí atención médica y guardá todos los estudios y recetas. Conservá todos los gastos: médicos, farmacia, transporte, etc. Denunciá inmediatamente en Bromatología municipal, provincial o nacional. Así, obligás a inspeccionar el comercio, retirar el lote y evitar que otros sufran daños. Reclamá por escrito (vale carta documento, mail oficial, libro de quejas, formulario de Defensa del Consumidor). Pedí indemnización si tuviste daños físicos, gastos médicos o pérdida de días de trabajo.

¿Dónde denunciar alimentos en mal estado?

Municipio / Provincia: Departamento de Bromatología o Alimentos.

Nacionales: INAL (Instituto Nacional de Alimentos): 0800-222-6110; Senasa: 4331-6041 al 6049 / Av. Paseo Colón 367, CABA; Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria (CABA): 4802-2838; y organismo de Defensa del Consumidor provinciales.

Modelo de reclamo para copiar y presentar al comercio

Al Proveedor (nombre del comercio o fabricante): xxxxxxxx

Yo, [NOMBRE], DNI [____], domicilio en [_], constituyendo domicilio electrónico en [__], me presento a fin de reclamar lo siguiente:

Hechos:

El día [], adquirí [producto] en [lugar]. El producto tenía fecha de vencimiento []. Tras consumirlo el [fecha/hora], sufrí síntomas de intoxicación (náuseas, vómitos, diarrea, fiebre). Consulté a [médico/servicio], quien diagnosticó intoxicación alimentaria.

Daños:

Gastos médicos: $____. Días de trabajo perdidos: ___. Otros daños: ___.

Pruebas:

Adjunto copia de ticket, envase, diagnóstico médico, denuncia en Bromatología y fotos del producto.

Petición:

Solicito indemnización inmediata por los daños causados. Solicito se retire del comercio el lote involucrado y se sancione según Ley 24.240. En caso de rechazo, procederé a denunciar ante Defensa del Consumidor y reclamar por daños y perjuicios.

La verdadera responsabilidad: sacar los productos vencidos de las góndolas

La obligación no es del consumidor de andar adivinando, sino de los comercios y el Estado de retirar de inmediato todos los productos vencidos o peligrosos de las góndolas.

Y si un alimento está a punto de vencer, la advertencia debe ser clara y visible, para que el consumidor decida informado y no caiga en una “oferta” que puede terminar en el hospital.

Cuando hay una intoxicación alimentaria, la reacción debe ser automática: retirar todo el lote del mercado y advertir públicamente a los compradores para prevenir más daños. Es responsabilidad del Estado y de cada comercio controlar, informar y proteger — no mirar para otro lado.

Porque en materia de alimentos, el descuido o la omisión no se pagan solo con plata: se pagan con la salud —y a veces la vida— de la gente común.