Folclore, cuarteto y rock: así es la nueva propuesta de Los Tabaleros con Los Caligaris y Las Pastillas
Los Tabaleros llegaron para revolucionar el folclore argentino con su EP "Todo es Folklore", generando una comunión con otros géneros y artistas nacionales.
En tiempos de cambio, la música acompaña. En tiempos de cambios, son algunos los artistas que aprovechan la oportunidad para reinventarse y fusionar su esencia, eso que los hace únicos, con lo que suena en la escena. ¡Y qué mejor si es explorando nuevos ritmos! Precisamente, eso es lo que vienen haciendo Los Tabaleros, la agrupación que recientemente presentó “ Todo es Folklore ”, un EP con el que revolucionaron el género desde adentro.
Así es “Todo es Folklore”, el nuevo EP de Los Tabaleros
El miércoles 22 de octubre, el grupo nacido en 1999 lanzó a la luz “Todo es Folklore”, el EP que definen como “una declaración de principios y una celebración artística que borra los límites entre lo tradicional y lo alternativo”. Porque todo es folklore, todo es cultura, ¿por qué no podrían fusionarse el cuarteto, el rock y la tradición?
Las colaboraciones presentes en "Todo es Folklore"
"Todo es Folklore" consta de 3 canciones que exploran distintos géneros musicales, en colaboración con otras agrupaciones conocidas. El primer corte, “Hielo, vino y coca”, marca el debut cuartetero de Los Tabaleros junto con Los Caligaris. Vientos al frente, base que pide pista y una oda a la amistad que enciende la Tabafiesta cuartetera. El tema celebra el ritual popular: brindar, cantar y romper etiquetas sin culpas.
El segundo tema lleva el título de “Campera de cuero” y sube la apuesta emotiva con Las Pastillas del Abuelo. La forma respira cueca y el cuerpo pide rock. Guitarras en tensión, estribillo con épica y una mezcla que deja una certeza: la raíz también late en la distorsión.
El cierre llega con un viaje hasta Salta, de la mano de Los Nocheros. Se trata de “Escalera”, el tema que tiende un puente entre las escuelas folclóricas. La canción conversa entre la emotividad clásica del folklore y la poética filosa del grupo.
Una “primera temporada” con alma sesentista
El proyecto nace como una “primera temporada” audiovisual que toma a la televisión de los años 60’ como escenario. Hay decorados de estudio, jingles, humor absurdo y una estética analógica que tiñe cada plano. La presencia de Fabio Alberti termina de moldear ese universo lúdico: su impronta actúa como maestro de ceremonias y le pone un guiño pop a la tradición. Pasado y presente se cruzan en una fiesta de colores.
La consigna del grupo suena clara: todo ritmo admite una raíz folklórica, más allá del envoltorio. La premisa se vuelve música y también imagen. Cada tema opera como “episodio” dentro de un show retro que se mira y se escucha con la misma intensidad.
Todo sobre Los Tabaleros
Nacidos en Buenos Aires, Beto Martínez, José María Martínez, Félix Mateos y Tobías Fabio arrancaron en la escena del rock y el under porteño en los 90, con fechas en espacios como CC Matienzo, Niceto Club y Konex. Desde entonces, la formación de tres guitarras y bombo legüero retoma la estética de los conjuntos tradicionales y la proyecta con la energía del punk.