Folclore, cuarteto y rock: así es la nueva propuesta de Los Tabaleros con Los Caligaris y Las Pastillas

Los Tabaleros llegaron para revolucionar el folclore argentino con su EP "Todo es Folklore", generando una comunión con otros géneros y artistas nacionales.

En tiempos de cambio, la música acompaña. En tiempos de cambios, son algunos los artistas que aprovechan la oportunidad para reinventarse y fusionar su esencia, eso que los hace únicos, con lo que suena en la escena. ¡Y qué mejor si es explorando nuevos ritmos! Precisamente, eso es lo que vienen haciendo Los Tabaleros, la agrupación que recientemente presentó “ Todo es Folklore ”, un EP con el que revolucionaron el género desde adentro.

Así es “Todo es Folklore”, el nuevo EP de Los Tabaleros Embed - Los Tabaleros - Todo Es Folklore (Official Video) Folklore (Official Video)"> El miércoles 22 de octubre, el grupo nacido en 1999 lanzó a la luz “Todo es Folklore”, el EP que definen como “una declaración de principios y una celebración artística que borra los límites entre lo tradicional y lo alternativo”. Porque todo es folklore, todo es cultura, ¿por qué no podrían fusionarse el cuarteto, el rock y la tradición?

Las colaboraciones presentes en "Todo es Folklore" "Todo es Folklore" consta de 3 canciones que exploran distintos géneros musicales, en colaboración con otras agrupaciones conocidas. El primer corte, “Hielo, vino y coca”, marca el debut cuartetero de Los Tabaleros junto con Los Caligaris. Vientos al frente, base que pide pista y una oda a la amistad que enciende la Tabafiesta cuartetera. El tema celebra el ritual popular: brindar, cantar y romper etiquetas sin culpas.

Todo es Folklore, el nuevo EP de Los Tabaleros, canción con Los Caligaris “Hielo, vino y coca” es el nuevo tema de Los Tabaleros junto a Los Caligaris. Gentileza El segundo tema lleva el título de “Campera de cuero” y sube la apuesta emotiva con Las Pastillas del Abuelo. La forma respira cueca y el cuerpo pide rock. Guitarras en tensión, estribillo con épica y una mezcla que deja una certeza: la raíz también late en la distorsión.

El cierre llega con un viaje hasta Salta, de la mano de Los Nocheros. Se trata de “Escalera”, el tema que tiende un puente entre las escuelas folclóricas. La canción conversa entre la emotividad clásica del folklore y la poética filosa del grupo.