Finalizaron los trabajos, pero siguen los cortes de agua potable: las zonas afectadas

Aguas Mendocinas inició este viernes un nuevo operativo de instalación de dos caudalímetros sobre acueductos del establecimiento potabilizador Luján II, motivando un corte en el servicio de agua potable en diferentes departamentos del Gran Mendoza .

Las tareas de Aguas Mendocinas iniciaron a las 5 de la mañana y luego de 4 horas, completaron la instalación. Ahora empezó el proceso de recuperación paulatina del sistema y purga de acueductos.

Según lo anunciado, el servicio de agua potable podría restablecerse entre 24 y 36 horas después de que finalicen los trabajos.

La empresa instaló caudalímetros sobre los acueductos 350 mm y 450 mm, a la salida del establecimiento potabilizador Luján II. La obras comenzaron a las 5 de la mañana del viernes y finalizaron pasadas las 9, reduciendo en 2 horas el tiempo previsto para las tareas.

Una vez finalizado el trabajo, se iniciaron las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 36 horas posteriores a la instalación.

Las tareas son ejecutadas por personal operativo de Aguas Mendocinas, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra.

Las obras se enmarcan en el Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana por parte de la empresa, que cuenta con una inversión de más de USD 5.1 millones. Estos nuevos caudalímetros se suman a los 10 que ya fueron instalados: 2 en el establecimiento potabilizador Benegas, 3 en el de Alto Godoy, 1 en la Plaza Cioppo de Luján, y 3 en Godoy Cruz. 1 potabilizador Potrerillos.

Recomendaciones para el uso responsable del agua

El restablecimiento del servicio comenzará a partir del sábado por la noche y se dará en forma paulatina. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.