Final para el ATP, +13, +16 y +18 en el cine: el Gobierno eliminó el régimen de protección por edad
El Gobierno nacional oficializó este martes un profundo cambio en el sistema de calificación de películas en Argentina.
El Gobierno nacional reglamentó este martes la Ley 23.052 y avanzó con una reforma estructural del sistema de calificación de películas cinematográficas en Argentina. Mediante el Decreto 50/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro Manuel Adorni, se derogó el Decreto 828/84 y se disolvió la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, organismo encargado históricamente de evaluar la aptitud de los filmes según edades.
Por qué el Gobierno optó por esta decisión
La medida tiene como objetivo “adecuar los criterios a las transformaciones culturales y tecnológicas” y simplificar procesos administrativos que, de acuerdo con los considerandos del decreto, generaban demoras innecesarias en la industria audiovisual.
Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, la clasificación de películas —ATP, +13, +16 y +18— requería un dictamen obligatorio de una comisión colegiada. Con el nuevo régimen, esa función será asumida de manera exclusiva por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), que establecerá categorías de carácter orientativo para el público.
El decreto sostiene que la Comisión Asesora “no ha demostrado la eficiencia necesaria” y que su estructura burocrática resultaba incompatible con la dinámica actual del sector audiovisual. En ese sentido, el Estado limitará su intervención a un rol informativo, remarcando que la responsabilidad principal sobre el consumo de contenidos por parte de menores recae en los padres o tutores.
Otro de los puntos centrales de la reforma es la homologación automática de calificaciones extranjeras. El Ejecutivo señaló que aproximadamente el 65% de los estrenos en salas argentinas provienen de Estados Unidos, por lo que consideró un “uso innecesario de recursos” volver a evaluar películas ya calificadas por organismos internacionales, como la Motion Picture Association (MPA).
A partir de ahora, las calificaciones otorgadas en el país de origen serán reconocidas y homologadas de manera directa al sistema local. No obstante, el Incaa conservará la facultad de modificarlas de oficio en caso de existir “razones de orden público”.
La nueva normativa entrará en vigencia dentro de los próximos 60 días corridos, marcando el fin de un esquema de regulación que estuvo vigente durante más de cuatro décadas y que ahora será reemplazado por un sistema más flexible y alineado con los estándares internacionales.