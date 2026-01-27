Final para el ATP, +13, +16 y +18 en el cine: el Gobierno eliminó el régimen de protección por edad

El Gobierno nacional oficializó este martes un profundo cambio en el sistema de calificación de películas en Argentina.

El Gobierno nacional reglamentó este martes la Ley 23.052 y avanzó con una reforma estructural del sistema de calificación de películas cinematográficas en Argentina. Mediante el Decreto 50/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro Manuel Adorni, se derogó el Decreto 828/84 y se disolvió la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, organismo encargado históricamente de evaluar la aptitud de los filmes según edades.

Por qué el Gobierno optó por esta decisión La medida tiene como objetivo “adecuar los criterios a las transformaciones culturales y tecnológicas” y simplificar procesos administrativos que, de acuerdo con los considerandos del decreto, generaban demoras innecesarias en la industria audiovisual.

Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, la clasificación de películas —ATP, +13, +16 y +18— requería un dictamen obligatorio de una comisión colegiada. Con el nuevo régimen, esa función será asumida de manera exclusiva por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), que establecerá categorías de carácter orientativo para el público.

El decreto sostiene que la Comisión Asesora “no ha demostrado la eficiencia necesaria” y que su estructura burocrática resultaba incompatible con la dinámica actual del sector audiovisual. En ese sentido, el Estado limitará su intervención a un rol informativo, remarcando que la responsabilidad principal sobre el consumo de contenidos por parte de menores recae en los padres o tutores.

Otro de los puntos centrales de la reforma es la homologación automática de calificaciones extranjeras. El Ejecutivo señaló que aproximadamente el 65% de los estrenos en salas argentinas provienen de Estados Unidos, por lo que consideró un “uso innecesario de recursos” volver a evaluar películas ya calificadas por organismos internacionales, como la Motion Picture Association (MPA).