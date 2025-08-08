Fin de la novela: el pato Juan no volverá al kilómetro cero

La dueña del ave aceptó los argumentos esgrimidos por las autoridades municipales y el pato no podrá volver a su ubicación habitual.

La disputa que mantuvo en vilo a los mendocinos durante las últimas semanas llegó a su fin este viernes. Margarita Flores, propietaria del tradicional local de flores ubicado en las inmediaciones del kilómetro cero, se reunió con autoridades municipales para definir el futuro de su pato Juan.

El ave se había convertido en el centro de una polémica que dividió opiniones en la ciudad. Tras las negociaciones, la comerciante aceptó las condiciones impuestas por el municipio y el pato Juan no retornará a su ubicación habitual en la esquina de San Martín y Garibaldi.

Este viernes, las autoridades de la Ciudad de Mendoza convocaron a Flores para resolver de manera definitiva la situación del pato que había generado tanto revuelo ciudadano. El encuentro se desarrolló esta mañana en dependencias municipales, donde se evaluaron las diferentes alternativas para el cuidado del animal. Muchos esperaban que existiera la posibilidad de que Juan regresara al lugar donde había vivido durante años. Sin embargo, la reunión tomó un rumbo diferente.

Pato Juan Durante el encuentro, los funcionarios municipales presentaron a Margarita Flores los fundamentos legales y sanitarios que justificaban la decisión de mantener al animal alejado del espacio público. La comerciante escuchó atentamente las explicaciones sobre normativas urbanas y bienestar animal que respaldaban la medida. Finalmente, Flores comprendió y aceptó los argumentos expuestos por las autoridades municipales. Su decisión puso fin a semanas de incertidumbre sobre el futuro de Juan, quien había capturado el corazón de miles de mendocinos a través de las redes sociales.

El municipio ofreció una alternativa concreta para garantizar el bienestar del animal en su nuevo hogar. Las autoridades se comprometieron a construir un corral especialmente diseñado en la propiedad de la familia Flores. Esta estructura proporcionará mayor espacio, comodidad y seguridad para Juan, evitando posibles escapes o ataques de otros animales. Además, el municipio se hizo cargo de vacunar a todas las mascotas de la familia, demostrando su compromiso con el cuidado integral de los animales involucrados en el caso.